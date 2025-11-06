桃園南門市場大火燒毀三分之二區域　張善政曝最新狀況

記者黃翊婷／綜合報導

位於桃園市桃園區的南門市場昨日（5日）晚間9時許發生嚴重火警，現場甚至不斷傳出氣爆聲響，嚇壞附近居民。警消獲報後從火場中驚險救出一名83歲老翁，所幸老翁並未受傷。桃園市長張善政今日（6日）凌晨表示，火勢已經在5日晚間11時50分獲得控制，但市場大約有三分之二的區域受損，情況相當嚴重。

▲南門市場發生嚴重火警。（圖／翻攝自Facebook／張善政，下同。）

桃園市消防局5日晚間9點35分接獲通報，桃園區文化街南門市場發生火警，於是立刻派遣轄區分隊前往，到場後發現是地上1層鐵皮結構建築物起火，馬上布置水線灌救，並在火場引導帶出一名83歲老翁，所幸老翁沒有受傷。

▼▲市場有三分之二區域受損。

張善政6日凌晨0時許透過臉書PO文向大眾報告南門市場火警的最新狀況，他表示，這場大火的火勢一度很猛烈，消防局第一時間封鎖周邊並全力搶救，避免延燒，經過數小時灌救，火勢已在5日晚間11時50分獲得控制，初步研判，市場大約有三分之二區域受損，情況相當嚴重。

張善政強調，他已經要求經發局與區公所6日一早召開緊急會議，盤點受災攤商，整合各局處資源，研擬中繼與重建方案；另外，也很感謝消防同仁與所有第一線人員整夜投入救災，真的非常辛苦，希望市民朋友配合封鎖管制，暫勿靠近現場，並注意空氣品質。