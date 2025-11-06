　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蘇丹葬禮遭血洗！　武裝分子「集體輪暴婦女、屠殺40人」慘況曝

▲▼蘇丹準軍事組織快速支援部隊（RSF）攻佔法希爾（El Fasher）後，大批民眾逃離家園，住在臨時搭建的帳篷裡。（圖／路透）

▲ 法希爾淪陷後大批民眾逃離家園，住在臨時搭建的帳篷裡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘇丹武裝分子傳出闖入一場葬禮集體性侵並屠殺40名平民，準軍事組織快速支援部隊（RSF）攻佔西部達佛（Darfur）戰略重鎮法希爾（El Fasher）後，迫使大批民眾逃離家園，倖存者描述這起暴行細節，突顯該國持續惡化的人道危機。

根據《每日郵報》，女子阿米拉（Amira，化名）育有4名子女，在臨時收容所受訪表示，「強暴是集體性侵，當著所有人面前大規模性侵，沒有人能夠阻止」，「你睡著時他們就會來強暴你」，「我親眼看到那些付不起錢的人被武裝分子帶走他們的女兒，他們說，『既然你付不起錢，我們就帶走女孩』，如果你有年幼的女兒，他們會立刻把她們帶走。」

無國界醫生組織（MSF）指出，RSF去年春季襲擊附近札姆札姆（Zamzam）難民營，令38萬多人流離失所，事後有逾300名性暴力倖存者在塔維拉（Tawila）尋求醫療協助。慈善組織報告顯示，就連年僅1歲的幼童都遭到殘忍性侵。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）證實，「當地消息來源報告，昨天在北科爾多凡州首府奧貝德（El Obeid）的葬禮遭到襲擊，至少40名平民喪生，數十人受傷。」該機構再次呼籲立即停止敵對行動，並要求各方保護平民，遵守國際人道主義法。

蘇丹內戰始於2023年，已造成數萬人死亡、數百萬人失去家園，近日戰火蔓延至新地區，引發對更大規模人道災難的擔憂。上周的報導指出，短短48小時內就有2000名手無寸鐵的平民遇害；還有影片顯示武裝分子闖入婦產科醫院，殺害多達460人。

▲▼蘇丹準軍事組織快速支援部隊（RSF）攻佔法希爾（El Fasher）後，大批民眾逃離家園，住在臨時搭建的帳篷裡。（圖／路透）

▲ 塔維拉難民營一名母親為孩子準備食物。（圖／路透）

法希爾本是達佛地區最後一個軍方據點，RSF攻陷此地後便掌控達佛5個州所有首府，恐怕使蘇丹沿東西軸線分裂。目前RSF主導達佛和南部部分地區，政府軍則掌控北部、東部和沿尼羅河與紅海的中部地區。

聯合國指控阿聯向RSF提供武器，但阿聯否認相關指控。同時，觀察人士表示，蘇丹政府軍獲得埃及、沙烏地阿拉伯、土耳其和伊朗支持。

蘇丹國防部長卡布倫（Hassan Kabroun）4日透過電視談話宣布，在安全防務委員會討論美國停火提議後，軍方決定繼續對抗RSF，「我們感謝川普政府為實現和平所做的努力和提議」，但稱「蘇丹人民的戰鬥準備正在進行中」。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）當天告訴記者，華府希望「看到這場衝突和平結束」，但承認現實是「目前當地情況非常複雜」，並稱美國正與埃及、沙烏地阿拉伯和阿聯積極尋求和平協議。

國際刑事法院（ICC）3日對法希爾現況表達「深度警戒和極度關切」，強調這些行為「可能構成戰爭罪和危害人類罪」。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）4日則在卡達論壇上呼籲交戰各方，「馬上回到談判桌前，結束這場暴力噩夢。」

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

