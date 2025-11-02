　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

衛星照曝蘇丹慘況！　叛軍清場屠殺「活人所剩無幾」

▲▼由空中巴士防務與太空公司（Airbus DS）拍攝的衛星照片，拍到蘇丹法希爾（el-Fasher）一棟曾是兒童醫院、但已被快速支援部隊（Rapid Support Forces）占據一段時間的建築物內部情況。照片拍攝於2025年10月28日。（圖／達志影像／美聯社）

▲由空中巴士防務與太空公司（Airbus DS）拍攝的衛星照片，拍到蘇丹法希爾一棟曾是兒童醫院、但已被快速支援部隊占據一段時間的建築物內部情況。照片拍攝於2025年10月28日。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

蘇丹內戰進入新階段，準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）奪下西部達爾富爾（Darfur）重鎮法舍（El-Fasher）後，最新衛星影像顯示當地可能仍在發生大規模屠殺。美國耶魯大學人道研究實驗室指出，影像中明確可見「屠殺仍在持續」的跡象。

根據CBS報導，法舍在經歷18個月圍城後，上週被RSF攻陷，政府軍徹底喪失在達爾富爾的最後據點。自城鎮淪陷以來，外界接連傳出速決處決、性暴力、綁架、掠奪與援助人員遇襲等暴行，且當地通訊幾乎完全中斷。部分逃出民眾向媒體描述，孩子在父母面前被槍殺、平民被毆打搶劫，慘狀怵目驚心。

耶魯人道研究實驗室指出，根據10月下旬的最新衛星影像，未出現明顯人群移動跡象，「推測大量居民不是死亡，就是被俘或躲藏。」分析顯示，10月27日至28日期間，法舍達拉賈奧拉（Daraja Oula）地區出現高密度暴力與「清場」活動，至10月31日時，「可能已無多少人生還」。

研究團隊還在學區、軍事設施與多個社區辨識出至少31處與屍體相符的物體群聚，並指出，「顯示大規模殺戮持續進行的跡象相當明顯」。 

聯合國（UN）估計，目前已有超過6.5萬人從法舍逃離，但仍有數萬名平民被困。城市陷落前人口約26萬人。德國外長瓦德福爾（Johann Wadephul）形容蘇丹正陷入「末日般景象」，而英國外長庫珀（Yvette Cooper）則批評當地暴行令人震驚，包括「大規模處決、飢荒、以強暴作為戰爭武器」。

雖然RSF聲稱已逮捕多名涉嫌在法舍虐待平民的戰士，並承諾究責，但聯合國人道事務主管弗萊徹（Tom Fletcher）對此表達懷疑。RSF前身為20年前在達爾富爾被控種族滅絕的「珍賈威德民兵」（Janjaweed），而政府軍同樣在戰事中面臨戰爭罪指控。

法舍淪陷後，RSF現已完全掌控達爾富爾五個州的首府城市，蘇丹也被實質切割為東西兩半。聯合國警告，暴力正蔓延至鄰近的科爾多凡（Kordofan）地區，恐出現更大規模的暴行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「粿粿塑造范姜只想錢」　律師：妳侵害配偶權！不談錢談星座嗎
快訊／大谷翔平遭轟3分砲！　先發未滿3局退場
快訊／化解滿壘危機！大谷翔平飆三振大吼　道奇2局0：0藍鳥
新制上路！　陸籍人士在台定居得「放棄中國護照」
范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」
大谷翔平G6賽後跳向山本由伸　可愛「投手交接儀式」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衛星照曝蘇丹慘況！　叛軍清場屠殺「活人所剩無幾」

沒零錢了！　美國零售商店面臨「找不出錢」窘境

肯亞恐怖山崩！　釀21死30失蹤

李在明請習近平協助　盼推動與北韓重啟對話

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

英國火車爆隨機刺人！　多名乘客送醫、兩嫌落網

車諾比核災禁區驚現詭異藍毛狗　志工疑染化學物質

川普政績再添一筆！　高市早苗：5500億美元投資協議不重談

美國防部長：準備與盟友共享技術　因應中國侵擾

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

3萬人力挺「林岱樺哭了」！怒批司法毀25年清白　千字文控訴家破亡

衛星照曝蘇丹慘況！　叛軍清場屠殺「活人所剩無幾」

沒零錢了！　美國零售商店面臨「找不出錢」窘境

肯亞恐怖山崩！　釀21死30失蹤

李在明請習近平協助　盼推動與北韓重啟對話

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

英國火車爆隨機刺人！　多名乘客送醫、兩嫌落網

車諾比核災禁區驚現詭異藍毛狗　志工疑染化學物質

川普政績再添一筆！　高市早苗：5500億美元投資協議不重談

美國防部長：準備與盟友共享技術　因應中國侵擾

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

不斷更新／藍鳥超狂美技連發　道奇4局上滿壘只追回1分

ET專訪／邱議瑩自認「最懂陳其邁政策」接棒者　端牛肉從幼顧到老

ET專訪／邱議瑩談市長初選：孤鳥難當桶箍　批柯志恩因選舉才到高雄

衛星照曝蘇丹慘況！　叛軍清場屠殺「活人所剩無幾」

ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改　傾聽不對撞

立榮航空公告「藍芽耳機」禁托運　長榮、虎航也明定規範

沒零錢了！　美國零售商店面臨「找不出錢」窘境

對手也寫下「51」！藍鳥暖舉感動道奇外野手：他們明白比棒球重要

雙前科男星「接演新劇」燦笑合照　！網批：演藝圈太寬容

「粿粿塑造范姜只想談錢」　律師：妳侵害配偶權！不談錢談星座嗎

【抓詐變幫詐】調查官淪詐團取簿手！ 賺4900貼補家用...遭停職當客服

國際熱門新聞

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

馬爾地夫：2007年後出生者全面禁菸

日本熊狂出沒！合掌村楓葉點燈取消

美財長超好奇！林信義曝台科技聚落秘辛

APEC領袖合照曝！林信義與習近平0互動

高市早苗：對美5500億美元投資協議不重談

高市早苗「罕見1動作」韓媒盛讚：超有禮貌

台韓晶片PK？林信義回應輝達韓國合作

「熊衝出樹叢」攻擊日公務員！重傷骨折

車諾比核災禁區驚現詭異藍毛狗

車諾比驚見藍色狗狗　可能原因曝光

更多熱門

相關新聞

2天處決2000人　衛星照驚見「土地染紅」

2天處決2000人　衛星照驚見「土地染紅」

蘇丹2023年4月15日爆發內戰至今，西部達佛（Darfur）戰略重鎮法舍爾（El Fasher）淪陷後，準軍事組織快速支援部隊（RSF）在48小時內屠殺逾2000名平民，甚至可從外太空的衛星影像，觀察到血河成片、屍體遍野的驚悚畫面。

麥拉倫史上最貴F1超跑身價上看7億

麥拉倫史上最貴F1超跑身價上看7億

野狗啃食屍體　海地黑幫血洗超過50死

野狗啃食屍體　海地黑幫血洗超過50死

蘇丹土石流滅村　上千居民僅1人倖存

蘇丹土石流滅村　上千居民僅1人倖存

「病人躺在病床」遭敘利亞軍槍殺！滿地腐屍

「病人躺在病床」遭敘利亞軍槍殺！滿地腐屍

關鍵字：

蘇丹屠殺

讀者迴響

熱門新聞

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面