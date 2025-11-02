衛星照曝蘇丹慘況！　叛軍清場屠殺「活人所剩無幾」

▲由空中巴士防務與太空公司（Airbus DS）拍攝的衛星照片，拍到蘇丹法希爾一棟曾是兒童醫院、但已被快速支援部隊占據一段時間的建築物內部情況。照片拍攝於2025年10月28日。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

蘇丹內戰進入新階段，準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）奪下西部達爾富爾（Darfur）重鎮法舍（El-Fasher）後，最新衛星影像顯示當地可能仍在發生大規模屠殺。美國耶魯大學人道研究實驗室指出，影像中明確可見「屠殺仍在持續」的跡象。

根據CBS報導，法舍在經歷18個月圍城後，上週被RSF攻陷，政府軍徹底喪失在達爾富爾的最後據點。自城鎮淪陷以來，外界接連傳出速決處決、性暴力、綁架、掠奪與援助人員遇襲等暴行，且當地通訊幾乎完全中斷。部分逃出民眾向媒體描述，孩子在父母面前被槍殺、平民被毆打搶劫，慘狀怵目驚心。

耶魯人道研究實驗室指出，根據10月下旬的最新衛星影像，未出現明顯人群移動跡象，「推測大量居民不是死亡，就是被俘或躲藏。」分析顯示，10月27日至28日期間，法舍達拉賈奧拉（Daraja Oula）地區出現高密度暴力與「清場」活動，至10月31日時，「可能已無多少人生還」。

????ATROCITY ALERT ????



1) Most remaining civilians have not fled El Fasher - likely trapped or dead

2) RSF continues mass killings

3) Displaced people visible in Garni, location of reported gross human rights abuses. #KeepEyesOnSudan

????️@vantortech @AirbusDShttps://t.co/1HApllgfVx pic.twitter.com/FhfWkPFaVL — Humanitarian Research Lab (HRL) at YSPH (@HRL_YaleSPH) November 1, 2025



研究團隊還在學區、軍事設施與多個社區辨識出至少31處與屍體相符的物體群聚，並指出，「顯示大規模殺戮持續進行的跡象相當明顯」。

聯合國（UN）估計，目前已有超過6.5萬人從法舍逃離，但仍有數萬名平民被困。城市陷落前人口約26萬人。德國外長瓦德福爾（Johann Wadephul）形容蘇丹正陷入「末日般景象」，而英國外長庫珀（Yvette Cooper）則批評當地暴行令人震驚，包括「大規模處決、飢荒、以強暴作為戰爭武器」。

雖然RSF聲稱已逮捕多名涉嫌在法舍虐待平民的戰士，並承諾究責，但聯合國人道事務主管弗萊徹（Tom Fletcher）對此表達懷疑。RSF前身為20年前在達爾富爾被控種族滅絕的「珍賈威德民兵」（Janjaweed），而政府軍同樣在戰事中面臨戰爭罪指控。

法舍淪陷後，RSF現已完全掌控達爾富爾五個州的首府城市，蘇丹也被實質切割為東西兩半。聯合國警告，暴力正蔓延至鄰近的科爾多凡（Kordofan）地區，恐出現更大規模的暴行。