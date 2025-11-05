陳梅慧冥誕巧遇太子集團涉詐多人交保！粉專列出事蹟惹網鼻酸

▲陳梅慧2024年底在國道車禍身亡，11月5日是她的冥誕。（圖／翻攝自臉書、記者沈繼昌攝）



記者柯振中／綜合報導

「太子集團控股」涉跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，北檢4日查扣逾45億元資金，並拘提25名被告到案，經過複訊後有多名成員被以3萬元至70萬元不等的金額裁定交保，引起社會震驚。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」分享，11月5日是已故的金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，令許多網友感到鼻酸。

柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉跨國大規模詐欺、洗錢等罪嫌，因而被美國檢調起訴。台北地檢署接獲美方情資，經過調查以後，4日會同警方查扣太子集團在台資產，價值超過45億元，同時也拘提主嫌王昱棠等25名被告到案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後續經過調查，人資主管辜淑雯等11人4日晚間被移送北檢複訊，最終成員們均以3萬元至70萬元不等的金額交保，辜則被檢方聲請羈押禁見。

▲▼陳梅慧意外身亡後，公祭現場聚集了大量人潮。（圖／ETtoday資料照）



對此，「不禮貌鄉民團」5日在粉專上分享，11月5日是台灣XREX虛擬貨幣交易所金融犯罪首席調查師陳梅慧的冥誕，陳直到死前都在跟詐騙集團作戰，怎料4日傳出太子集團多名嫌犯、共犯陸續交保的消息，時間點上相當巧合。

「不禮貌鄉民團」同時也轉載文章，列出陳梅慧的事蹟，分別如下：

今天是陳梅慧40歲冥誕（轉自Induction 大）：



她的生平網路上已經有了很多，我想分享一些身邊的故事。



1. 她走那天深夜，警局筆錄時公司要幫她請律師。她一直說「不用的，這個解釋清楚就可以了，我可以的，不用請律師。」



2. 她走那天晚上。做筆錄時她還在教查她的警察們怎麼追幣怎麼幫助受害人。



3. 守靈的時候，一個姊姊寒冷的天在她靈堂前遠遠站了許久。我本來以為是記者不予理會，後來看到她合掌禮拜，出來問的時候才知道這人是詐騙受害人，被騙太久錢追不回來了。但是找上Miffy的時候，她花費大量的私人時間陪伴安撫支持給予力量。才讓這個姊姊終於走了出來往前看。她說「我從不知道她做了這麼多事，我不知道她這麼忙。」「雖然錢沒有回來，我一輩子感謝她。」



4. 摺蓮花時一個89弟弟過來一起折。一把鼻涕一把眼淚說要去跟害死Miffy的人拼命。這個弟弟過去吸毒，受到梅慧輔導，戒毒後參與司改會活動宣講反毒經驗，也重新回到學校，願意回歸社會好好生活。



5. 雖然沒有公佈告別式地點，公祭這天萬人空巷。禮儀師說，有一些單位（可能是黑道吧） 公祭的時候人也是很多，但是他從業這麼多年來，從來沒看過這麼多人自發性的陪著走到火葬場。



6. GASO CEO涉腐敗行為，我們提出內部檢討時，我本來想說我們走掉就好讓它倒。Miffy說：「不對的是別人，走的為什麼是我們？」



7. 梅慧在加入Xrex的條件是薪水可以低一點她不用這麼多。但是請不要干涉她做公益的事。到最後，整家公司都加入了無償協助警方的公益工作。



8. 我幫豬仔換錢轉帳的時候錢不乾淨導致帳號凍結（到現在還沒解）導致24年初要做事時我身上剩7塊泰銖在曼谷機場靠一瓶賀寶芙活了十天。此時Miffy私人轉了10萬給我讓我去苗瓦底救人，這一回推進了kk釋放2000名以上人員以及藉由解救美國人的關係與當地軍方直接對接，後續推動了一連串的事務。



9. 梅慧說：「我從來不相信照顧好自己才能照顧別人這句話。人都是互相照顧的。」



10. 梅慧：「台灣在社會照顧上對於審計防弊到了吹毛求疵的程度，可是對於真正需要援手的人卻又可以視若無睹。」



11. Miffy: 找不回錢沒有用啊。抓了一堆車手弟仔然後讓他揹一條一輩子還不起的債務 ，受害者的問題也沒解決。那就只是弱弱相殘。



12. Miffy: 其實NGO的組成不要有太多受害者會比較好，帶入太多私人情緒有時候反倒不易解決問題。



13. Miffy: 我是故意不募款的。我們無償紮實的做個五年把制度建立好，未來不管誰來延續都有辦法幫助人。



14. 梅慧遺物電腦裡的資料破的案除了新聞上的一些案子之外，還凍結了知名園區老闆的私人錢包。



Miffy國中時差一點成為中壢狼牧師唐台生事件中的受害者，為此她挫折到休學一年。她說她可以理解唐台生對於青少年青少女的照顧是存在善念的，但唐控制不了他的性慾，就害人害己。可讓她挫折的是，帶她去的學姊，這麼關心梅慧，自己又是受害者。為什麼還選擇試圖把她騙去？她是這麼相信著學姐。她學姐只說：「對不起我真的沒辦法。」



因為淋過雨，所以為人家撐傘。



梅慧在每一個公益題目背後都做的純粹。



不求名利不求政治資本，關心人，不跟人要任何東西。



好人需要更高的道德標準，其他考慮當好人的人都看著。她讓許許多多處於地獄中的人重新相信人性。



因為相信她而相信人性，因為相信人性而相信一些價值，因為相信一些價值，重新開始相信自己。



Miffy，你相信的事現在人們也相信。許多事因為妳而變好；許多人因為想要有資格跟你一起被提及而努力變好。謝謝你讓我知道這世上出現過這樣的人。

不少網友看見陳梅慧冥誕的消息，不禁鼻酸留言，「希望可以推動修法詐騙死刑」、「一堆人替對岸的于朦朧申冤，反而忘記我們的自己人」、「天理何在啊」、「正義應該還他一個公道」、「她才是我們政府要去追查真相的，不是于朦朧。」