社會 社會焦點 保障人權

北市東區貴婦遭詐780萬！港籍女車手被逮　判10月驅逐出境

▲香港籍女車手林瑩來台詐騙民眾遭判刑10月入獄。（圖／記者張君豪翻攝）

▲香港籍女車手林瑩來台詐騙民眾遭判刑10月入獄。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市大安分局敦化南路派出所去年10月30日接獲江姓婦人（62歲）報案，江婦誤信網路投資訊息「高獲利股票投資」陸續遭車手取走江婦780萬元現金。警方受理後立即成立專案小組追查，成功在詐團再度派人前往收款時埋伏逮捕港籍女車手林瑩（Lam Ying、28歲），林女和另同案馬來西亞籍車手余俊蒿犯案後均落網，且涉犯詐欺、偽造文書、洗錢防制法等罪，林女未賠償被害人遭詐款項，今年8月29日北院宣判林女10月徒刑，發監執行後驅逐出境。

大安警方表示：江婦在網路上看到「股票投資訊息」後，加入「美華財富點經-A」LINE投資群組。詐團群組每日發布股票分析、報明牌等訊息引誘民眾投資。江婦信以為真，依指示下載「百星投資APP」操作投資，並多次以現金面交方式投入資金，短短期間即被詐騙8次，累計損失高達新台幣780萬元。

警方指出，詐團打算騙光江婦畢生積蓄，再次誘騙江婦交付445萬元現金。敦南所所長呂政隆得知情資後，指揮員警佈署埋伏行動，在面交地點當場逮捕前來取款的港籍林姓女子，並查扣犯案用手機及相關證物。警訊後依涉犯詐欺、偽造文書、洗錢防制法等罪移送台北地檢署，經新北地方法院審理後，判處林女有期徒刑10個月。

大安警方藉此提醒民眾，網路投資訊息應謹慎查證，勿輕信保證獲利或要求面交金錢的可疑投資管道。多一分警覺，少一分損失，警民共同守護自身財產安全。

