政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍稱CNN被認知作戰？　外交部澄清：指有心人士意圖操作錯假訊息

▲外交部長林佳龍赴立法院專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長林佳龍赴立法院專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

不分朝野立委今（5日）均關切CNN日前報導稱，「外交部長林佳龍於聯大期間在紐約出席招待會，但預期出席的美國政府高級官員未現身」議題，林佳龍回應，這是認知作戰一部分，CNN並未向外交部查證，事實明顯錯誤。外交部晚間透過新聞稿澄清，林佳龍答詢時所提「認知作戰」並非指涉媒體本身，而是指出有心人士意圖操作錯假訊息，透過部分國內媒體和社群管道，刻意扭曲並擴大與事實不符的內容。

立法院外交及國防委員會今（5日）邀請外交部長、國安局長、經濟部次長、陸委會副主委、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」，會中不分朝野立委均關切日前國內外媒體報導指外交部在美設宴卻無人出席等議題。

外交部晚間透過新聞稿澄清，林佳龍今日於立院外委會備詢時，針對美國有線電視新聞網（CNN）日前報導稱「部長於聯大期間在紐約出席招待會，但預期出席的美國政府高級官員未現身」，後續部分國內媒體及立法委員引用CNN報導，並提及「外交部在美國設宴，美方官員卻無人出席」等內容，多位委員表達關切。外交部澄清，該報導內容未能充分反映實情，部分國內媒體及立法委員未經查證及加以引用或延伸報導，造成誤解。

外交部指出，林佳龍答詢時所提「認知作戰」並非指涉媒體本身，而是指出有心人士意圖操作錯假訊息，透過部分國內媒體和社群管道，刻意扭曲並擴大與事實不符的內容。林佳龍也已明確說明，該活動並非由外交部設宴，而是受邀於聯大期間出席非官方周邊活動；根據事後公開的社群媒體照片顯示，活動當天現場出席人數眾多，並有友邦元首及美方現任官員在場，與報導所述情節明顯不符。

外交部進一步說明，CNN在刊出該報導前，並未就涉及外交部的相關內容進行查證或請求回應；後續部分國內媒體及立法委員再引述未經查證的報導內容，致使錯誤訊息持續擴散。

最後，外交部呼籲，媒體在報導涉外事務前，應秉持專業倫理，向外交部查證以確保資訊正確。台灣國際處境特殊，外交工作艱鉅且攸關國家整體利益，需要全體國人團結支持與理性討論，外交部將持續以負責任的態度向社會各界說明事實，共同守護國家利益。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

