墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」　離譜畫面曝！隨扈竟在滑手機

▲ 薛恩鮑姆當眾遭人試圖偷親、襲胸。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在墨西哥城歷史城區與民眾互動時，遭一名疑似喝醉的男子從背後偷襲，竟企圖親吻還伸手襲胸，隨扈卻未馬上出手制止，離譜畫面在網路瘋傳，引發外界質疑維安出現漏洞。

???????? | Un sujeto manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras saludaba a ciudadanos en el Centro Histórico de la CDMX.



El individuo fue detenido de inmediato por personal de seguridad. El hecho desató críticas por las fallas en el protocolo de protección presidencial.

綜合《美聯社》等外媒，網路曝光的影片顯示，當薛恩鮑姆正在街頭與市民交談時，一名男子突然從後方靠近，試圖親吻且雙手伸向她的胸部。薛恩鮑姆則是保持冷靜，輕輕揮開對方的手，轉過身面對他時臉上的微笑顯得有些僵硬，還可聽見她說了一句「別擔心」。

這起事件迅速引發熱議，網友紛紛質疑，「為什麼沒人保護她？」、「如果毒梟集團想要暗殺她，看來可以輕易辦到」。近距離拍攝的影片中起初不見隨扈人員，經過約3秒後才有一名原先在鏡頭外滑手機、穿著藍色西裝的男子出現在畫面中，連忙伸手推開嫌犯。

薛恩鮑姆承襲前總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）親民作風，經常走入人群和民眾自拍、握手，但這起事件正值墨西哥政治暴力頻傳的敏感時刻。

本周稍早米卻肯州烏魯阿潘市（Uruapan）市長曼索（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）在亡靈節慶祝活動上遭公開暗殺，薛恩鮑姆4日才和該名市長遺孀會面。總統辦公室目前則尚未對她遭襲一事發表聲明。