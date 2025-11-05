墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」　離譜畫面曝！隨扈竟在滑手機

▲ 薛恩鮑姆當眾遭人試圖偷親、襲胸。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在墨西哥城歷史城區與民眾互動時，遭一名疑似喝醉的男子從背後偷襲，竟企圖親吻還伸手襲胸，隨扈卻未馬上出手制止，離譜畫面在網路瘋傳，引發外界質疑維安出現漏洞。
???????? | Un sujeto manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras saludaba a ciudadanos en el Centro Histórico de la CDMX.— BCN24 Noticias (@bcn24noticias) November 4, 2025
El individuo fue detenido de inmediato por personal de seguridad. El hecho desató críticas por las fallas en el protocolo de protección presidencial. pic.twitter.com/eUaJLIaa1f
綜合《美聯社》等外媒，網路曝光的影片顯示，當薛恩鮑姆正在街頭與市民交談時，一名男子突然從後方靠近，試圖親吻且雙手伸向她的胸部。薛恩鮑姆則是保持冷靜，輕輕揮開對方的手，轉過身面對他時臉上的微笑顯得有些僵硬，還可聽見她說了一句「別擔心」。
這起事件迅速引發熱議，網友紛紛質疑，「為什麼沒人保護她？」、「如果毒梟集團想要暗殺她，看來可以輕易辦到」。近距離拍攝的影片中起初不見隨扈人員，經過約3秒後才有一名原先在鏡頭外滑手機、穿著藍色西裝的男子出現在畫面中，連忙伸手推開嫌犯。
薛恩鮑姆承襲前總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）親民作風，經常走入人群和民眾自拍、握手，但這起事件正值墨西哥政治暴力頻傳的敏感時刻。
本周稍早米卻肯州烏魯阿潘市（Uruapan）市長曼索（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）在亡靈節慶祝活動上遭公開暗殺，薛恩鮑姆4日才和該名市長遺孀會面。總統辦公室目前則尚未對她遭襲一事發表聲明。
