iOS 26.1修補近50項漏洞、防竊機制同步強化　蘋果籲用戶儘速更新

記者吳立言／綜合報導

蘋果公司於今（4日）公布，最新版 iOS 26.1 正式版（同時涵蓋 iPadOS／macOS／watchOS／tvOS 等平台）已對外發布。此次更新雖無新增顯著功能，但修復了近 50 個安全漏洞，官方建議所有符合條件的用戶盡速安裝。

根據蘋果官方文件說明，iOS 26 系列已納入多項資安修補。此次 iOS 26.1 更新特別修補了多項高風險漏洞，包括：

◆涉及瀏覽器引擎 WebKit 的漏洞（CVE-2025-43495），攻擊者可能透過惡意網站或應用，在使用者不知情的情況下「監控鍵盤輸入、竊取密碼等敏感資訊」。

◆核心（Kernel）層級漏洞（CVE-2025-43398 等），可能被應用程序利用導致系統異常終止或內核記憶體破壞。

◆多項「沙盒逃逸（Sandbox Escape）」漏洞（CVE-2025-43407、CVE-2025-43448 等），使應用突破權限限制，訪問受保護的用戶數據或系統檔案。

更新適用機型包括：iPhone 11 及之後所有 iPhone 機型，第三代 12.9 吋 iPad Pro、第一代 11 吋 iPad Pro、第三代 iPad Air、第八代 iPad、第五代 iPad mini 及其之後機型。

安裝方式：用戶請至「設定 ＞ 通用 ＞ 軟體更新」路徑檢查並下載更新，以確保個人資料與裝置安全免受潛在網路攻擊威脅。

本次更新雖無重大功能更新，但為重大安全補丁，建議不要延遲安裝，以維持裝置防護等級。面對日益進階的資安攻擊行為，此次 iOS 26.1 所涵蓋的多項漏洞修補，對於提升裝置安全性與資料防護至關重要。