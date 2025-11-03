26歲台大醫畢業生偏鄉訓練　遇車禍頸椎骨折...親友深恐釀癱瘓

▲埔里基督教醫院巡迴公務車發生自撞車禍。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里基督教醫院林姓訓練醫師2日搭乘公務車前往仁愛鄉原民部落衛教，該車在下山途中發生自撞車禍，造成林姓訓練醫師頸椎骨折、檢傷時頸部以下失去知覺，送醫手術治療；該名訓練醫師為台大醫學系畢業，消息傳出，家屬和昔日醫學院同學都相當擔心其傷勢是否造成癱瘓，目前持續留院密切觀察中。

埔基公務車昨天由該院職員駕駛，搭載一名住院醫師、林男等兩名訓練醫師，先前往仁愛鄉原民部落進行衛教，午後才經埔霧公路由霧社往埔里方向下山返院，未料在3時26分行經埔里鎮蜈蚣里中山路一段96號前，不明原因失控自撞路邊電線桿。

強大撞擊力道導致車頭幾乎全毀，車上4人分受前胸、頸部、手腳、右膝、後背等部位輕重不等的傷勢，其中以林姓訓練醫師最嚴重，檢傷時甚至頸部以下完成沒有知覺，緊急送往埔基醫院急診，經神經外科進行電腦斷層掃描發現為頸椎骨折，再轉送往台中榮總動手術搶救。

據了解，林姓男子為台中市子弟，為台大醫學系畢業的高材生，今年才26歲，卻在醫師訓練階段就遭遇嚴重車禍意外，親人和老同學們都深恐會導致癱瘓，也讓台灣社會損失一位優秀醫師；埔基醫院表示，林姓訓練醫師雖然神經損傷，但已及時進行神經減壓等手術、初判不至於造成永久性損傷，該院也會全力給予協助關懷。