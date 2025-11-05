為捧花比腕力掰斷手！女求償百萬失敗　法官：有風險是社會常識

▲女子以比腕力的方式抽捧花，結果骨折，提告對方求償142萬餘元。（示意圖，與本案無關／達志影像）



記者黃資真／台中報導

台中陳姓女子參加友人婚禮被叫上台抽捧花，與另名莊姓女子以比腕力的方式決定勝負，怎料過程中陳女竟被壓到右肱骨骨折，手術後須休養3至6個月，她認為莊女身為物理治療師卻蠻橫硬扣手臂成傷，提告求償142萬餘元。台中地院判決，比腕力有受傷風險是社會常識，判決駁回。

陳女主張，2024年7月某天她與莊女參加了共同友人的婚禮，被婚禮主持人點名上台抽捧花，並以腕力比賽決定勝負，遭對方蠻橫硬扣手臂，造成右肱骨骨折，緊急送往急診後，醫生判斷受有右側遠端肱骨位移骨折併橈神經損傷（麻痺），開刀手術後被通知須休養3至6個月，及專人照護及護具穿戴保護6週。

陳女認為，莊女身為物理治療師，在健身房擔任健身教練，並於電視、網路節目進行指導及訪問，顯見就骨科、運動傷害方面應具有相應之專業，對於人體骨骼肌肉構造、何種姿勢會導致傷害等情況，均有相當程度了解與熟悉，遊戲過程中卻疏於控制力道與施力角度，害她受傷，治療超過1年至今尚未完全痊癒，身心都備受折磨，因適應障礙亦須仰賴精神科治療，向莊女提告求償醫療費、交通費、看護費、無法工作薪資損失等等共142萬9351元。

莊女指出，陳女自己也當過7年的物理治療師，應知道腕力比賽有拉傷、韌帶扭傷之風險，原告自己同意參加比賽，有部分責任，先前提出過失傷害罪告訴後，檢方已做出不起訴處分，高檢署也駁回再議，主張自己並無過失。

法官認為，腕力是一種兩人較量臂力和腕力之競技，稍有不慎可能造成扭傷，甚至傷到骨骼，此固有風險為社會常識，既然陳女自願比賽，等同於已允諾並同意承擔比賽風險，且事發影片中未見莊女有惡意、重大違反比賽規則的動作，不成立過失責任，判決駁回陳女之訴。可上訴。