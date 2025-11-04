台中4歲童公園跌倒頭部狂流血　父攔警車求救：我真的很害怕

▲台中一名劉男帶兒子到公園玩，兒子跌倒頭部流血，劉攔下警車求救。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名劉男日前帶著4歲兒子到公園玩耍，結果兒子不小心跌倒，造成頭部受傷，且血流不止，劉男原本想自行送醫，但孩子哭不停，趕緊向路過警車招手求救，好險經醫院縫合，孩子無生命危險。劉男事後返回派出所，向員警吐露，當下真的感到很害怕。

第二警分局說，立人派出所副所長張慶成與警員劉宇軒於10月29日巡邏時，發現一名男子將車輛停於陝西路與武昌路口旁，神情慌張招手。經員警了解，該名劉男當時帶著兒子到成都公園玩耍，結果4歲兒子跌倒，造成頭部嚴重受傷，無法止血。

▲▼警方當時協助劉男開道，陪同送醫。（圖／記者許權毅翻攝）



劉男等不及救護車到場，決定自行駕車前往醫院，在途中看到警車經過，趕緊下車揮手求救。警方得知後，立刻啟動警示燈與鳴笛開道，並沿途協助疏導車流，爭取寶貴的黃金救援時間。最終順利抵達鄰近醫院急診室，經醫師檢查及縫合治療後，所幸為表層撕裂傷，並無嚴重腦部傷害，驚魂未定的家長這才鬆口氣。

▲劉男夫妻跟孩子返回立人派出所致謝。（圖／記者許權毅翻攝）



劉男近日帶著兒子回到立人所，激動表示：「孩子一直哭，我真的很害怕...謝謝警察願意幫忙，真的救了我們一家人！」警方也說，「看到孩子平安，就是我們最欣慰的事情。」同時也呼籲民眾，遇到緊急狀況時應第一時間撥打119，同時也可請警方協助，以利迅速安全就醫。