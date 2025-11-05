超慘小三被當「生孩工具人」　生女被逼打胎再簽1500萬禁愛令

▲高雄市已婚心理師出軌護理師，還讓護理師懷孕產女。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

已婚男子阿俊（化名）在高雄某大醫院擔任心理師，他和院內護理師小美（化名）外遇6年，小美生下一名女兒後，又再度懷上第二個孩子，但阿俊這時卻因為正宮發現他出軌簽下「禁愛令」，於是轉頭要求小美拿掉孩子，阿俊正宮提告小美求償，法院判賠60萬元，小美選擇在臉書發文控告阿俊的渣男行徑，沒想到阿俊也「補刀」，告小美要求關閉臉書並賠償，但法官這次挺小美，認為臉書是她的言論自由，判阿俊敗訴。

判決指出，阿俊2014年結婚後，前兩年都靠妻子上班賺錢，供他準備考心理師執照，執照到手後，夫妻開始求子卻屢試不成，2017年阿俊趁妻子忙於人工受孕，悄悄與小美搞上，還讓小美兩度懷孕，還生下一名女兒。

原本阿俊打算離婚另組家庭，怎料此時妻子透過借卵順利懷孕，他態度瞬間180度大轉彎，不只對小美提分手，還向妻子自首外遇求原諒。正宮隨即出面逼小美簽下1500萬元「禁愛令」，不得再與阿俊有任何情感或肢體接觸。

阿俊也逐漸想要疏遠小美，甚至要求小美引產，小美不甘被當工具人，氣得傳LINE給阿俊嗆「你那麼想要我拿掉小孩，但我又下不了手！不如你來下手吧，你找時間我們約開房間吧，你想怎麼玩，我都配合你 你把他做愛做到流產吧，小孩的生命算你結束掉的！」，也在臉書發文控訴阿俊的渣男行徑。

後來正宮決定提告小美侵害侵害配偶權並違反「禁愛令」協議，求償150萬元。高雄地院審理時，小美當庭痛訴自己才是受害者，淚稱「所遇非人」。但法官認定她確實介入他人婚姻並生女，侵害正宮配偶權，判她應賠40萬元；另外違反禁愛協議部分，再賠20萬元，合計60萬元，全案可上訴。

此時，阿俊認為名譽受損，還補刀提告要求小美關閉臉書並賠償100萬，但法官認為阿俊的提告已罹2年請求期時效，且阿美的臉書文章屬言論自由，因此判阿俊敗訴，全案可上訴。