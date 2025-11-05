　
社會 社會焦點 保障人權

大叔1年內4度穿女裝、戴假陽具上街　還露下體自拍！判拘50天

▲台中一名44歲大叔多次於街道上穿著女裝、戴假陽具裸露下體自拍，遭法院判處拘役50日。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中一名44歲大叔多次於街道上穿著女裝、戴假陽具裸露下體自拍，遭法院判處拘役50日。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

記者游瓊華、潘鳳威／台中報導

台中一名男子曾因妨害風化案件獲緩起訴，但今年仍多次穿女裝、佩戴假陽具，在公共場所裸露下體自拍，引起民眾恐慌。台中地方法院審理後認定其行為構成公然猥褻罪，判拘役50日，得易科罰金。

判決書指出，44歲黃姓男子2020年曾因妨害風化案件遭檢方緩起訴處分，但他仍不知悔改。今年2月28日晚間8時許及3月22日上午10時許，黃男先後在大里區德芳南路與現岱路、新甲路與立中街口等路段，手持自拍棒，穿著女裝、戴著假陽具，故意裸露下體拍攝。路過民眾見狀嚇傻，隨即報警。

黃男被警方帶回訊問時坦承上述行為，但否認有「公然猥褻」的犯意，但檢方仍依法提起公訴。台中地方法院審理後認為，他的行為不僅滿足個人性慾，也冒犯一般人的性道德感，屬公然猥褻罪，兩案合併判處黃男罰金8000元。

▲台中一名44歲大叔多次於街道上穿著女裝、戴假陽具裸露下體自拍，遭法院判處拘役50日。（圖／記者白珈陽翻攝）

不料，黃男如同著了魔，又於今年4月3日中午12時許及4月13日下午2時許，再度在住家外道路上，穿著長度僅到腰部的女性服飾、下半身裸露，佩戴假陽具，手持自拍棒拍攝，意圖供人觀賞。

黃男在庭上始終否認有「公然猥褻」的犯意。他表示自己穿著女裝、使用假陽具拍攝純屬個人喜好，並非刻意供他人觀賞或挑逗他人性慾。

台中地方法院法官認為，黃男先前已有妨害風化罪緩起訴紀錄，加上多次重複女裝裸露行為，對社會風氣造成危害，引起一般民眾羞恥與厭惡感。審酌其犯罪情節、態度、教育程度及家庭經濟狀況，裁定兩案依公然猥褻罪，各處拘役30日，合併執行拘役50日，得易科罰金。

11/03 全台詐欺最新數據

