190cm「陸劇男神」學霸出身！　張凌赫曾夢想去電力公司上班

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸27歲知名男星張凌赫近年來主演的電視劇，每部都成為話題，加上帥氣的外型，也讓他成為陸劇男神之一。一段受訪影片近日公開，張凌赫透露，在成為演員前，因就讀南京師範大學電機與自動化工程學院，主修電機工程，所以夢想是進入中國國家電網工作。

綜合陸媒報導，受訪影片中，主持人詢問張凌赫，「當演員之前，你的夢想是在國家電網上班嗎？」張凌赫馬上回應，「對，理想是國家電網。」

▲張凌赫曾經的夢想是進入國家電網工作。（圖／翻攝自微博）

張凌赫補充說道，「這樣說吧，因為我當時（讀這個專業）的選擇不多，理想是國家電網，但當我進入演員這個行業之後，才發現外面的世界這麼精彩，我就踏出了我大學專業的那一塊，踏入了完全陌生的領域，其實對我來說，當初我就是一個青春追夢人。」

▲身高擁有190公分的張凌赫，為近年來人氣相當高的陸劇男神。（圖／翻攝自微博／張凌赫z）

「國家電網」（State Grid Corporation of China，簡稱SGCC）是中國大陸最大的國有企業之一，也是全球規模最大的公用事業公司。它主要負責中國大陸的電力輸送與電網建設，業務涵蓋電力輸配、基礎設施建設、能源投資與智慧電網技術等。

簡單來說，國家電網相當於中國的「全國電力公司」，掌控了中國約88%的電力輸送網路，電力覆蓋範圍橫跨26個省、自治區與直轄市。

▲張凌赫因出演《蒼蘭訣》瞬間爆紅。（圖／翻攝自微博）

該段受訪影片公開後，不少粉絲直呼，「這個專業的理想都是去國家電網吧」、「還好這張帥臉進入演藝圈了」、「張凌赫這張帥臉讓人覺得幹啥都行怎麼辦」、「得虧張凌赫進娛樂圈了，不然我們就看不到這麼帥的一張臉了」。

▲▼張凌赫主演《度華年》。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，張凌赫本名張家瑋，1997年12月30日出生於江蘇省無錫市。張凌赫小時候的夢想是成為科學家，在2016年考入南京師範大學電機與自動化工程學院，主修電機工程，但他不太喜歡朝九晚五、日復一日的工作，更願意去嘗試和挑戰新事物，於是在機緣巧合下，最後決定進入演藝圈。

▲張凌赫主演《寧安如夢》。（圖／翻攝自微博）

張凌赫在2020年以網路影集《少女大人》亮相大眾；直至2022年，主演《蒼蘭訣》中長珩仙君一角獲得大眾的關注，使其認知度得到提升； 2023年，領銜主演的《雲之羽》、《寧安如夢》陸續首播； 2024年6月26日，領銜主演的古裝情感網劇《度華年》播出，他在劇中飾演宰相裴文宣；2025年2月，主演的電視劇《愛你》；7月，主演的電視劇《櫻桃琥珀》播出等，每部都成為話題，待播的《逐玉》、《這一秒過火》也讓不少人期待。

▲張凌赫待播劇。（圖／翻攝自微博）