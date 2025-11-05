閃避逆向車撞樹　女爆血倒路邊昏迷「靠iPhone自動報案」獲救

▲車禍女靠iPhone報案救命。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名24歲女子在前往朋友家路上發生車禍，為了閃避突然衝出的對向車輛，導致她全身多處骨折，肝臟、腎臟和心臟也有撕裂傷，倒在路邊時多虧iPhone偵測車禍功能幫忙通報緊急服務部門，才救回一命。

育有一名孩子的24歲女子克莉絲(Clarice Cameron)，5月20日開車前往朋友家時，為了閃避一輛逆行車被逼出路面，最後撞到一棵大樹，昏迷在車內。

克莉絲的iPhone偵測到車禍並且幫忙報案，她醒來時發現急救人員已經來到身邊，「我覺得是手機救了我的命，如果它沒有報案，我可能會倒在那裡好幾個小時」。

嚴重車禍造成克莉絲頸部、腿部、手臂、腳踝、腳部、骨盆骨折，肋骨被壓碎，肝臟、腎臟和心臟也有撕裂傷，在路邊時還遭受4次中風，緊急送醫後陷入人工昏迷狀態長達7周。

在醫院接受治療長達5個月，重新復健學習走路和說話的克莉絲近來終於出院，然而對於警方仍沒有找到肇事駕駛感到傷心，「醫生說我的腦損傷很嚴重，差點就死了或是變成植物人生活，現在勉強能走路，但也走不遠」，不理解警方為何會找不到任何車禍相關線索。

警方表示，他們已對這起案件進行了全面性調查，現在調查雖然已經結束，但警方仍會審視收到的任何新訊息。