▲立法院司法法制委員會排審公教年金停砍相關修正草案。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院司法法制委員會今（5日）排審公教年金停砍相關修正草案。司委會召委翁曉玲會前受訪時表示，這兩天一定會將《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案送出委員會。她說，蔡英文政府當年所實施的是錯誤的年改，他們不允許錯誤年改繼續下去，要即時踩煞車。

翁曉玲指出，公教人員年金改革是一定要推動的，國民黨已經看到蔡英文政府當時所實施的年改是一個錯誤的年改，他們不允許讓這樣錯誤的年改繼續走下去，要即時踩煞車。

翁曉玲提到，他們希望在今明兩天的法案逐條審查會議都能夠順利的進行，並順利出委員會，也希望民進黨的委員們能夠體諒很多基層的公教人員，他們現在真的很辛苦，而且錯誤的年改對於整個大環境造成很大的不利的影響。

傳出藍白黨團達成共識，但國民黨團主張2024年停砍，民眾黨團則主張今年開始停砍。翁曉玲說，這個部分還要等到之後的政黨協商的時候再來進行更細緻的討論。今天的目標只是希望說能夠把所有的相關的法案法條都能做出一個討論完畢，然後能夠送出委員會，後續更多的細節和政策方向，可以到時候再來細談。

不過，翁曉玲也強調，民眾黨基本上跟國民黨在這個法案的立場上，還有政策上面是一致的，目前只有小部分的地方不太一樣，所以相信最後兩黨應該是可以談出一個大家都能夠共同接受的一個決定。

針對民進黨痛批這是走回頭路，翁曉玲也說，之前的年改才是走回頭路，它就是一個錯誤的年改，既然是錯誤的，大家還要看到這樣子的年改繼續放任下去嗎？現在是要針對錯誤的年改，然後讓它即時的停止，不要讓後面的影響再繼續的擴大。

至於民眾黨團擬提出修正動議，希望未來當消費物價指數（CPI）累計成長達5%時應檢討與調整，以反映通膨壓力。翁曉玲說，這是非常好的方向，大家都可以討論，重點是退休金制度應該考慮通貨膨脹問題，隨著物價指數調整，包括老人年金、農民年金、國民年金等，所以並不是公教人員的特殊權利，希望政府都能照顧到各行各業勞工，公教人員可以一視同仁。