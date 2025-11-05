吳音寧任台肥董事仍年領500萬　卓榮泰盼借重管理經驗

記者黃翊婷／綜合報導

台肥公司4日召開董事會，決議由現任總經理張滄郎出任董事長，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事，不過，就算是擔任董事，吳的年薪仍上看100萬至500萬元。而對於外界的爭議，行政院長卓榮泰表示，人事異動自然是有原因的，但至少在產業知識及經營管理方面，未來仍要借重吳音寧的經驗。

▲吳音寧近日陷入酬庸爭議。（資料照／記者林敬旻攝）

原本外界預期，吳音寧擔任農業部指派法人董事代表後，會接續成為台肥董事長。然而，台肥4日召開董事會，選出基層出身、長年服務並曾代表勞方的工會幹部張滄郎出任董事長，吳音寧則擔任董事，據傳台肥董事每年仍可領取100萬元至500萬元的酬金。

立法院會4日進行施政總質詢時，行政院長卓榮泰被問到，為何原本的台肥董事長李孫榮會突然提早下台？卓榮泰回應，人事異動當然都是有原因的，後續會向大眾報告。

而關於吳音寧的爭議，卓榮泰表示，未來台肥的經營方針包含照顧全體農民、維持公司利益、在土地資產管理過程中要做到內部嚴格控管，所以在產業知識和經營管理方面，希望能借重吳音寧過去的經驗。

吳音寧本人也在4日透過臉書PO文發聲，她並未多說，僅簡短表示，「大家的支持與鼓勵，我都收到了，真的非常感謝。政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」