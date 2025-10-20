汐止死亡車禍！婦人過馬路遭撞不治　冷血男肇逃躲基隆被逮

▲賓姓駕駛冷血撞死老婦後駕車逃逸，遭警方火速拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區中興路與福德一路口，18日凌晨4時58分發生一起死亡車禍，一名林姓女子（81歲）步行穿越路口時遭汽車撞擊，警消抵達時林女已倒臥路中、全身滲血無呼吸心跳，送醫宣告不治。肇事汽車駕駛卻未停車救援，反而加速逃逸。汐止警分局立即成立專案小組循線追緝，於19日晚間在基隆查緝到案，逮捕冷血賓姓駕駛（36歲），全案依肇事逃逸、過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，案發後僅見受害人倒臥血泊，肇事車輛早已消失無蹤；專案小組調閱沿線監視器鎖定涉案車輛及逃逸路線，發現賓嫌肇事後將車輛棄置，再由友人接應逃至基隆藏匿。警方報請檢方核發拘票後展開圍捕，最終循線攻堅逮人，賓男落網辯稱「實在太緊張才會想跑」，警訊後依涉犯2罪移送士檢。



汐止警分局強調，任何交通事故，駕駛均應留在現場報案並協助救護，擅自離去即屬重大刑責，提醒駕駛切勿心存僥倖肇逃，以免一時逃避換來牢獄之災。警方強調：將持續強化交通維安與犯罪偵辦決心，維護民眾行的安全。

