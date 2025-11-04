　
吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

▲▼當代傳奇劇場邁入40年，將在「勤誠2025藝文盛典」再現莎士比亞最傳奇劇作《暴風雨》，由吳興國導演兼主演。（圖／記者林育綾攝）

▲當代傳奇劇場邁入40年，再現莎士比亞最傳奇劇作《暴風雨》，由吳興國導演兼主演。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

當代傳奇劇場邁入40年，將在「勤誠2025藝文盛典」再現莎士比亞最傳奇劇作《暴風雨》，由吳興國導演兼主演、金馬獎最佳導演徐克擔任總執導、奧斯卡最佳美術設計得主葉錦添共同打造。12月12日起在台北國家戲劇院演出，緊接也到台中國家歌劇院、高雄衛武營。

▲▼當代傳奇劇場邁入40年，將在「勤誠2025藝文盛典」重現莎士比亞最傳奇劇作《暴風雨》，由吳興國導演兼主演。（圖／當代傳奇劇場）

▲吳興國重現莎士比亞最傳奇劇作《暴風雨》。（圖／當代傳奇劇場）

《暴風雨》描述遭背叛而流放孤島的魔法師波布羅，運用魔法面對仇敵，但最終選擇寬恕與原諒的故事。作為莎士比亞的最後一部劇作，該劇被視為寓言式的自我告白，與時代映照，展現人性、權力、救贖的深層意涵，被譽為「莎士比亞最傳奇的作品」。

導演兼主演吳興國表示，《暴風雨》也是莎士比亞最具想像力的劇作之一，劇中充滿了魔法與奇幻，而他認為所謂的「魔法」，正是現代人「知識、創造力」的象徵，對貧瘠的鄉下地方來說，知識就是魔法。

吳興國認為，《暴風雨》可能透露許多莎士比亞內心真正想說的話，故事裡的波布羅，後來看到下一代有自己的幸福後，決定不再把自己的仇恨嫁接給下一代承擔。

▲▼當代傳奇劇場邁入40年，將在「勤誠2025藝文盛典」再現莎士比亞最傳奇劇作《暴風雨》，由吳興國導演兼主演。（圖／記者林育綾攝）

▲▼當代傳奇劇場邁入40年，再現莎士比亞最傳奇劇作《暴風雨》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼當代傳奇劇場邁入40年，將在「勤誠2025藝文盛典」再現莎士比亞最傳奇劇作《暴風雨》，由吳興國導演兼主演。（圖／記者林育綾攝）

吳興國說，這次邀請導演徐克、美術設計葉錦添共同打造，以燈光與舞台設計，營造出具魔幻氣氛的世界。希望藉由經典的復刻，讓年輕演員獲得更多創作能量，也讓觀眾再次感受京劇與傳統戲曲的當代表現魅力。

製作人林秀偉表示，《暴風雨》原定於2020年復刻演出，但因疫情影響而延期兩次，此次能夠重新啟動，特別感謝勤誠興業董事長陳美琪的大力支持。尤其全新的演出陣容由「Z世代演員」組成，他們從前輩身上承接角色與精神，主要演員包括朱柏澄、黃若琳、許立縈、陳子羽、林伯諺、李軒綸等人。適逢當代傳奇劇場即將邁入40周年，希望藉此作品，讓觀眾見證這份持續傳承與創新的力量。

勤誠2025藝文盛典《暴風雨》將於12月12日至14日在國家戲劇院演出，12月20日於台中國家歌劇院大劇院、12月27日及28日於高雄衛武營國家戲劇院登場，門票現正熱賣中，購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活。

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

大陸男星肖戰主演的電影《射雕英雄傳：俠之大者》23日公開最新預告，演員陣容除了肖戰演郭靖，莊達菲演黃蓉，片中飾演金庸筆下高手的演員，包括梁家輝飾演西毒歐陽鋒、胡軍飾演北丐洪七公，還有台灣知名演員吳興國飾演一燈大師，最經典的「天下五絕」都找來影壇傳奇人物。

