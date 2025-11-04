　
大陸 大陸焦點 特派現場

黃安在台灣用對岸高德導航　爽發文：每條街都被摸的一清二楚！

▲▼黃安在台灣用對岸高德導航　爽發文：每條街都被摸的一清二楚。（圖／翻攝黃安微博）

▲黃安在台灣用高德導航。（圖／翻攝黃安微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

移居對岸多年的藝人黃安近日在微博發文驚嘆，現在台灣也可以用中國大陸的軟體「高德地圖」來導航，他等了好久終於等到這一天，「癩蛤蟆要台灣人不要去、大陸同胞不要來，結果是每條街都被摸的一清二楚，哈哈哈哈哈！」

黃安在微博上表示，過去他在「台灣省」開車導航，只能使用蘋果自帶的谷歌（Google）地圖，「這個寶裡寶氣的谷歌地圖，語音播報的發音簡直了。」

黃安提到，Google地圖將「重慶北路」唸成「眾慶北路」、「二段」念成「二噸」，最搞笑的是，要台灣人過了前面路口，朝北前行500米，「台灣人找得著北嗎？」

▼黃安使用高德的畫面。（圖／翻攝黃安微博）

▲▼黃安在台灣用對岸高德導航：每條街都被摸的一清二楚。（圖／翻攝黃安微博）

黃安說，他當天要去一個地方，無意中點開高德地圖，嚇了一跳，不但可以導航，而且提供的訊息跟在大陸開車的時候完全一樣。

黃安指出，他又點開衛星圖，我去，台灣島上的每一條街都清清楚楚，「癩蛤蟆要台灣人不要去、大陸同胞不要來，結果是每條街都被摸的一清二楚，哈哈哈哈哈！」黃安還說，「等了好久終於等到今天，今天起，在『台灣省』導航，就用高德！」

黃安這幾天的多篇貼文都提及自己在台灣使用高德地圖導航，最新的一篇文他說，「看著高德導航，到中山高速·中壢服務區喝杯咖啡，爽啊！」

11/02 全台詐欺最新數據

