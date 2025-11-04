替吳音寧抱屈　綠黨團：柯文哲用同學、連勝文掌悠遊卡才是酬庸

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

台肥公司日前公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，傳內定接任台肥董事長，遭在野批酬庸。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（4日）表示，前台北市長柯文哲任命高中同學李文宗當北捷董事長，以及不曾當捷運上班族的連勝文擔任悠遊卡公司董事長，才是酬庸、不專業。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、書記長陳培瑜、嘉義市長參選人王美惠以及民進黨政策會執行長吳思瑤今（4日）上午召開「保障弱勢長者生活 中央地方共同承擔」記者會，並於會後進行輿情回應。

針對外傳吳音寧人事案，鍾佳濱表示，台肥董事長由台肥董事會作主決定，希望他們挑出最合適的人選。至於吳音寧本人，許多批評都是用過去標籤。要說酬庸，真正酬庸要問的是前台北市長柯文哲的同學李文宗，單單是因為高中同學，就可以擔任北捷董事長。要說不專業，看看什麼叫不專業，不曾是一天的捷運上班族，卻能當悠遊卡公司董事長的連勝文。

鍾佳濱認為，不管是酬庸還是不專業，這些標籤沿用過去的批評，無謂的貼在可能人事人選上，都是不公平的。民進黨團認為，就吳音寧個人評價，應從她在北農擔任總經理開始，來看她過去在該職務上是否適任，再來評論她未來的職務，是否符合社會期待，社會應用公平的一把尺來檢視相關人事傳聞。

台肥公司10月31日晚間公告，農業部法人董事代表將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，這也意味吳音寧將接任台肥董事長。消息一出引發各界議論，農業部1日表示，指派吳音寧擔任台肥董事，相信必能為台肥公司帶來新氣象，但董事長人選需經董事會決定，農業部依相關規定推派董事代表，也尊重台肥公司董事會決定新任董事長人選。

但疑似此人事案引發熱議，因此台肥在3日晚間又再公告，宣佈法人董事代表調整，由台肥總經理張滄郎接任法人董事，取代農業部資源永續利用司司長莊老達。董座人事案是否生變，引發關注。