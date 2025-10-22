秘魯示威釀1死百傷！　總統宣布：利馬進入30天緊急狀態

▲ 秘魯新任總統赫里。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

秘魯上周爆發大規模示威抗議，造成1人死亡、逾百人受傷，總統赫里（José Jerí）21日宣布，首都利馬及鄰近的卡亞俄省（Callao）進入為期30天的緊急狀態，以應對日趨嚴重的治安危機。

根據《路透》，緊急狀態於午夜後生效，並獲部長會議批准，授權部署軍方協助警方維持社會秩序。赫里在電視談話中表示，「在打擊犯罪的戰鬥中，我們正從防守轉向攻勢，這場戰鬥將使我們重獲和平、安寧和數百萬秘魯人的信任。」

38歲的赫里本月稍早在前總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）遭彈劾下台後宣誓就職，上周他公布新內閣名單時，便誓言將打擊犯罪視為施政首要任務，然而他本人也面臨貪腐指控及性侵調查等醜聞纏身。

▲ 秘魯示威造成至少1人死亡。（圖／路透）

引發緊急狀態的示威活動由Z世代青年、民間團體發起，數千名抗議者聚集全國各地，要求政府採取有效措施解決治安問題。示威者在利馬國會外與警方爆發激烈衝突，32歲男子魯伊斯（Eduardo Mauricio Ruiz）中彈身亡，另有89名警員及22名平民受傷。

事實上，這並非秘魯首次因治安問題宣布緊急狀態，博魯阿爾特今年3月也曾實施30天緊急措施。但分析師和安全專家指出，反覆宣布緊急狀態對降低犯罪率效果有限。