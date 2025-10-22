　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

秘魯示威釀1死百傷！　總統宣布：利馬進入30天緊急狀態

▲▼祕魯總統赫里（José Jerí）。（圖／路透）

▲ 秘魯新任總統赫里。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

秘魯上周爆發大規模示威抗議，造成1人死亡、逾百人受傷，總統赫里（José Jerí）21日宣布，首都利馬及鄰近的卡亞俄省（Callao）進入為期30天的緊急狀態，以應對日趨嚴重的治安危機。

根據《路透》，緊急狀態於午夜後生效，並獲部長會議批准，授權部署軍方協助警方維持社會秩序。赫里在電視談話中表示，「在打擊犯罪的戰鬥中，我們正從防守轉向攻勢，這場戰鬥將使我們重獲和平、安寧和數百萬秘魯人的信任。」

38歲的赫里本月稍早在前總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）遭彈劾下台後宣誓就職，上周他公布新內閣名單時，便誓言將打擊犯罪視為施政首要任務，然而他本人也面臨貪腐指控及性侵調查等醜聞纏身。

▲▼ 秘魯示威。（圖／路透）

▲ 秘魯示威造成至少1人死亡。（圖／路透）

引發緊急狀態的示威活動由Z世代青年、民間團體發起，數千名抗議者聚集全國各地，要求政府採取有效措施解決治安問題。示威者在利馬國會外與警方爆發激烈衝突，32歲男子魯伊斯（Eduardo Mauricio Ruiz）中彈身亡，另有89名警員及22名平民受傷。

事實上，這並非秘魯首次因治安問題宣布緊急狀態，博魯阿爾特今年3月也曾實施30天緊急措施。但分析師和安全專家指出，反覆宣布緊急狀態對降低犯罪率效果有限。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
修杰楷、陳柏霖「通緝犯規格」上銬！　律師搖頭：名人拿來當工具
禁運宰5天豬源斷炊！　彰化肉圓、爌肉飯恐爆休店潮
撲殺195頭豬畫面曝！　盧秀燕召開應變會議
快訊／堤頂大道車禍！　多元計程車女乘客拋飛命危
小煜認「不知小杰花30萬閃兵」　曝棒棒堂群組狀態：蠻遺憾
欠費54萬！新北30多歲女樂透中百萬　一次繳清
排球王子爆偷吃！　小三竟是AV女神河北彩伽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

秘魯示威釀1死百傷！　總統宣布：利馬進入30天緊急狀態

性侵17歲少女「惡狼竟判無罪」　義法官：受害者不是處女

騙好友赴柬埔寨簽約！韓男「勾結詐騙集團」淪豬仔　一審重判10年

日本爆今季首例「高病原性」禽流感！　北海道撲殺46萬隻雞

生日派對「旋轉木馬突然解體」　6歲女童被砸昏腦震盪送醫

女牙醫沒去上班神秘失蹤5天　「拔智齒病人」路上巧遇奇蹟救了她

川普確定下周訪日！　將與「新首相高市早苗」舉行雙邊會談

走路不必每天！　研究：年長者「一週一天4000步」死亡率降26％

SpaceX恐被踢出登月計劃！　馬斯克嗆NASA局長「智商兩位數」

川普提名人「爆納粹簡訊」　自稱有種族歧視傾向！出差意淫女同事

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

秘魯示威釀1死百傷！　總統宣布：利馬進入30天緊急狀態

性侵17歲少女「惡狼竟判無罪」　義法官：受害者不是處女

騙好友赴柬埔寨簽約！韓男「勾結詐騙集團」淪豬仔　一審重判10年

日本爆今季首例「高病原性」禽流感！　北海道撲殺46萬隻雞

生日派對「旋轉木馬突然解體」　6歲女童被砸昏腦震盪送醫

女牙醫沒去上班神秘失蹤5天　「拔智齒病人」路上巧遇奇蹟救了她

川普確定下周訪日！　將與「新首相高市早苗」舉行雙邊會談

走路不必每天！　研究：年長者「一週一天4000步」死亡率降26％

SpaceX恐被踢出登月計劃！　馬斯克嗆NASA局長「智商兩位數」

川普提名人「爆納粹簡訊」　自稱有種族歧視傾向！出差意淫女同事

快訊／台股收盤大跌103.5點　台積電跌20元至1460

蔣萬安赴民進黨團報告　綠議員聚焦輝達、普發現金嗆「蔣廢話」

中國又喊「台灣問題純屬中國內政」　外交部嗆：不實謬論

小煜奪金鐘泛淚把獎獻大兒子！認「2歲兒是特殊兒」曝已在做早療

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

網紅TED促跨界合作！愛莉莎莎曝跨國置產「破億台幣」

愛馬仕新任男裝設計師揭曉！35歲Grace Wales Bonner接掌　曾與adidas出超好看德訓鞋

台9線馬太鞍溪橋涵管便道搶修完成　恢復正常通行

台灣是習近平眼中的蘋果　林佳龍：對川習會有沙盤推演

修杰楷、陳柏霖「通緝犯規格」上銬！林智群搖頭：名人被拿來當工具

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

國際熱門新聞

歐盟擬把乙醇列致癌物　乾洗手恐禁用

日小情侶月台「激戰」　前後狂晃拉裙畫面曝

韓女「火焰槍殺蟑」」燒整棟樓　釀1死9傷

雙普會喊卡　川普：不想白費力氣

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

美國海陸250周年　連長大玩《絕地戰兵2》哽

羅浮宮7分鐘劫案「時間軸」全還原！

美股收漲218點創新高！科技股走低　台積電ADR跌逾1％

川普施壓烏放棄頓巴斯　軍隊撤出控制區

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

羅浮宮劫案損失慘重　法國檢察官：財損估逾31億元

巴黎博物館爆竊案！陸女闖博物館偷金塊遭逮

疫情來單日最大跌幅！　國際金價重挫逾5％

川普：預期與習近平達成良好協議　但也可能取消會談

更多熱門

相關新聞

鬥雞攻擊「飼主下體」奪命

鬥雞攻擊「飼主下體」奪命

秘魯一名55歲鬥雞飼養員在一場私人鬥雞比賽中，慘遭自己飼養的公雞攻擊，一刀刺中胯下的股動脈。鬥雞是秘魯部分地區的傳統文化活動，會在公雞腳上綁上金屬刀片，讓動物互相攻擊，沒想到卻因此鬧出人命。

秘魯首都緊急狀態　新總統上任爆示威1死

秘魯首都緊急狀態　新總統上任爆示威1死

洛杉磯郡緊急狀態！　原因曝光

洛杉磯郡緊急狀態！　原因曝光

馬達加斯加總統稱險遭暗殺　已躲入安全地點

馬達加斯加總統稱險遭暗殺　已躲入安全地點

東北風暴強襲美東！紐約州宣布緊急狀態

東北風暴強襲美東！紐約州宣布緊急狀態

關鍵字：

秘魯示威赫里緊急狀態治安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

小S全家包場大安區餐廳！

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

安心亞親揭和阿Ken真實關係

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

表面溫和實則非常固執三大星座！

更多

最夯影音

更多
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面