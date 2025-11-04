　
「北投士林的驕傲」　陽明青棒宿舍無預警解散

陽明高中球隊宿舍6月「無預警解散」，房東如今友情贊助，免費讓隊員居住，但球員家長擔心房東收回房子將「無床可睡」。（圖／方萬民攝）

▲陽明高中球隊宿舍6月「無預警解散」，房東如今友情贊助，免費讓隊員居住，但球員家長擔心房東收回房子將「無床可睡」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

臺北市立陽明高中是在地棒球名校，還被譽為「北投士林的驕傲」，更吸引許多外縣市學生加入，而球隊有另租校外宿舍，家長也放心地讓孩子們加入集體生活，該隊宿舍卻在6月「無預警解散」，家長們向校方未果，只能看著孩子跨縣市通勤，單趟就得花費近3小時，孩子們更是早上4、5點就得起床，嚴重影響賽場表現，希望學校能出面解決，讓孩子可以無後顧之憂的練球。

陽明高中棒球隊於2005年成立，成軍20年來立下赫赫戰功，今年代表台北市出賽玉山盃全國賽，並在第17屆陽明山盃全國三級棒球錦標賽取得亞軍，更培育出樂天桃猿舒治浩、富邦悍將郭泰呈和台鋼雄鷹孫易伸等職業好手，被譽為「北投士林的驕傲」。

而陽明高中表現亮眼的原因之一便是廣納人才，目前該隊有40名隊員，約有半數來自外縣市，還有部分遠從桃園、新竹北上，家長們見球隊設有宿舍，入隊後便能與學長和同學集體生活、一同訓練，也就放心地讓孩子們追逐夢想，陽明高中宿舍卻在6月「無預警解散」。

陽明高中棒球隊成立20年表現亮眼，今年還代表台北市征戰玉山盃。（圖／臺北市立陽明高中部暨國中部棒球隊臉書）

▲陽明高中棒球隊成立20年表現亮眼，今年還代表台北市征戰玉山盃。

「沒有宿舍的話，根本不可能讓小孩來這裡打球。」家長阿鴻表示，因孩子有棒球夢，他全力支持，帶著兒子從桃園北上報考陽明高中，順利入隊後在教練安排下，以每月2500元的房租住進宿舍。

而阿鴻見宿舍管理嚴明，還有大學長擔任舍監，熄燈後便會收手機讓隊員們好好休息，校方還會派人來檢查管線和安全設備，原以為孩子能在這裡潛心練習，卻突然被通知球隊宿舍與學校無關，而宿舍已被房東收回，臨時要孩子們「捲舖蓋」。

阿鴻說，自入學以來，校方從未講明學校沒有宿舍，直至接獲通知，他才知道原來宿舍是由原先總教練李杜宏與房東簽約，而李杜宏1月底屆齡退休，校方卻遲遲未與房東簽訂租約，房租水電更是拖欠長達5個月，房東無奈之下只好將房子收回，卻被校方解讀成「房東趕人」。

陽明高中棒球隊被譽為「北投士林的驕傲」，外縣市隊員卻壟罩在「無處可住」的隱憂中。（圖／臺北市立陽明高中部暨國中部棒球隊臉書）

▲陽明高中棒球隊被譽為「北投士林的驕傲」，外縣市隊員卻壟罩在「無處可住」的隱憂中。

在沒有宿舍後，外縣市球員只好展開漫長的通勤之路，阿鴻說，從桃園到士林練球，單趟就得花費2.5個小時到3小時，若遇上下雨，交通狀況更是雪上加霜，他見孩子們每天清晨4、5點起床，往往要晚間8、9點甚至更晚才能到家，在車上睏得直打瞌睡，還嚴重影響練球表現。

阿鴻說，他試圖請求學校幫助，校方卻稱本就沒有提供宿舍，無法給予協助，雖有熱心家長在外租房提供學生住宿，卻因人數問題而無法容納自家孩子，直到8月底李杜宏看不下去，與房東協商住回原宿舍，多位外縣市學生這才免受舟車勞頓之苦，但目前房東是「友情贊助」，未向學生收取任何費用，也讓他們更擔心房東倘若收回房子，昔日奔波的噩夢會再次重演。

陽明高中校長蔡哲銘表示，學校一直都沒設有宿舍，而棒球隊因練習需求，確實有在外租賃空間，但如今因意見不同，有兩派學生住在不同的地方，而校方在現實考量下確實沒有宿舍，也尊重學生和家長的選擇。

至於經費部分，蔡哲銘提到，棒球隊經費一直是由家長會管理，學校無法支配，而球隊確實存放大量舊物堆積，校方有建議球隊清理，經家長代表會討論後決議支出這筆經費，球隊財務也沒有受到影響，至今不曾有賽事因財務問題而無法參加。

