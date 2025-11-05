　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬今開跑！首波身分證尾數「0、1」先登記　最快11日錢入袋

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲普發萬元今開放預登記作業，首波採身分證、居留證尾數分流。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

國人期待的普發萬元即將在今（5日）上午8點開放預登記，期間為5日到9日共計5天，採尾數分流方式，首波爲身分證、居留證尾數「0、1」的民眾，認明此網站「10000.gov.tw」進行相關登記作業，10日起開放不分流登記，款項最快可在11、12日開始陸續入帳。另外，有10類族群因本就領有政府例行性的津貼或年金，因此「免登記直接入帳」，表定11月12日入帳。

根據財政部規劃，普發現金1萬元的領取方式，有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等，共5種方式。

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）

可領取對象方面，115年4月30日前，國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可地外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，還有115年4月1日到4月30日出生的新生兒，皆符合領取資格。

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）

至於領取時間，登記入帳方式，可上「10000.gov.tw」網站登記，持健保卡號、身分證號、金融機構帳號，5日起到9日開放預登記，10日不分流全面開放登記，預計12日開始入帳。5日首波為尾數「0、1」，接著依序為「2、3」、「4、5」、「6、7」、「8、9」。

ATM領現部分，則是在17日開放領取；郵局領現部分，則在24日開放領取。所有管道的領取截止日皆為2026年4月30日。

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）

財政部4日下午特別召開記者會說明，5日起至10日止完成登記並經檢核成功者，款項將在11日晚間6點起到12日，依各銀行作業程序陸續入帳。另外，自11日起到17日止完成登記並經檢核成功者，款項將自12日晚間6點起至18日，依各銀行作業程序陸續入帳。

後續18日開始到2026年4月30日，於當日晚間6點前完成登記並經檢核成功者，款項當日入帳（遇假日順延至次一營業日），於當日晚間6點後完成登記並經檢核成功者，款項在次一營業日入帳。

