　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每日「一杯綠」變趨勢！綠量堅持打造100%無添加綠色營養　如喝水般自然補充忙碌生活也能維持好狀態

▲▼健康品牌綠量與雀客合作記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲綠量以「讓健康回歸日常」為品牌核心理念，創辦人Hank主張補給應如喝水一樣輕鬆自然。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

面對外食頻率高、作息不規律與高壓生活等因素，現代人愈來愈意識到「健康」必須被放回日常，而非僅在身體出現警訊後才被看見。台灣健康補給品牌「綠量GREENERGIZE」即以此概念為核心，推出可隨時飲用的SUPER GREEN營養補給飲，強調100%無添加、純淨配方，將天然原料與簡單飲用方式作為產品設計起點，讓營養補充不再受限於特定時間或場域，而是就像喝水一樣，隨時融入生活節奏，能夠「自然地成為生活的一部分」，協助現代人重建身體的基礎能量。

以天然為核心，重拾營養吸收的本質

在健康補給市場競爭激烈的今日，綠量選擇走出不同路線，以天然蔬菜、水果及藻類為主要配方來源，不使用化學添加物或人工香料。綠量創辦人Hank表示：「綠量最大的差異化，就是我們使用天然的成分，所有的營養都是來自天然，這跟合成營養對身體的吸收會差很大。」他認為，真正的健康不在於高劑量或速效，而在於身體能否「真正吸收並持續利用」。

Hank分享他回台創業的初衷時提到，剛回國從事運動與健康產業，而後在日常生活中體會到飲食對身體狀態的深遠影響；他說：「健康其實不難，重點是讓選擇變簡單。」而綠量所追求的，正是透過「一包粉＋常溫水」的飲用形式，讓每個人都能輕鬆完成每日的營養補給。

▲▼健康品牌綠量與雀客合作記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲綠量SUPER GREEN主打「天然成分、100％零添加」，成分以蔬菜、藻類、植物性超級食物為主，減少身體代謝負擔。發佈會活動現場以綠意植栽與天然素材打造展區，結合SUPER GREEN補給品與生活小物，展現品牌提倡的「健康、簡單、可持續」生活態度。

綠量在今年推出升級版SUPER GREEN，以「MAKE IT GREEN」為主題，象徵品牌持續強化天然營養來源與吸收效率。升級版本中添加維生素D、膳食纖維與益生菌比例，整體營養密度提升達20%，更完整照顧到現代人因外食與作息不規律所造成的營養落差。

Hank表示：「腸胃是我們的第二個大腦，腸胃好身體就會好。綠量在這次升級中增加了益生菌和膳食纖維，就是希望能從根本讓身體自我調整。」他也補充：「我做這個品牌的原因很單純，就是希望自己每天吃的東西，能夠真正在照顧身體。做健康的產品，最重要的是對它負責。」

這樣的品牌態度，也呼應綠量研發過程中的一貫堅持，不添加任何一種食品添加物，只給消費者最天然的營養，Hank強調：「我不會加任何不必要的東西進去，因為這是我每天也會吃的產品。」

▲▼健康品牌綠量與雀客合作記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲Hank分享，MAKE IT GREEN也代表了綠量持續升級理念，他永遠追求產品品質「好還可以更好」。

為了讓更多人能真實體驗「健康補給融入生活」的理念，綠量選擇與注重旅宿體驗與生活風格的「雀客國際」合作，共同打造旅途中也能無負擔補給的健康新模式；將SUPER GREEN作為指定館別入住迎賓禮，旅客在放下行李的第一時間，即可以一杯簡單的補給舒緩旅途疲憊。

合作靈感來自雙方對「健康生活」的共同價值觀，Hank表示：「很多人出差或旅行時吃不到蔬菜，營養容易失衡。這次合作，就是希望旅客在外也能照顧好自己。先從台灣出發，未來我們也希望讓好的東西走向國際。」品牌記者會現場氣氛熱烈，綠量團隊與雀客國際執行長Howard共同揭示「讓健康成為旅程的一部分」的新理念。Hank在活動中提到：「綠量不只是產品，而是一個讓人重新選擇健康的契機，我們希望台灣的MIT品牌能讓國際看見！」

▲▼健康品牌綠量與雀客合作記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼綠量與雀客國際合作推出入住禮，入住礁溪麒麟酒店及OOD Hotel指定房型之旅客，可於房內直接收到綠量SUPER GREEN。

▲▼健康品牌綠量與雀客合作記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼健康品牌綠量與雀客合作記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲綠量創辦人Hank（左）與雀客國際代表合影，笑談品牌合作契機，展現兩位MIT品牌領導者共同推動「健康成為生活日常」的願景。

▲▼健康品牌綠量與雀客合作記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲品牌發佈會現場也可見支持「綠色生活圈」的其他健康品牌產品，如全球最大保健食品連鎖品牌GNC健安喜。

▲▼健康品牌綠量與雀客合作記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲發佈會現場提供由荷風中國菜創辦人Nancy親自監製、結合綠量SUPER GREEN的小點，既美味又充滿營養。

▲▼健康品牌綠量與雀客合作記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲荷風中國菜創辦人Nancy（左）相當認同綠量的品牌理念，希望共同傳遞「讓健康回歸日常、讓飲食更有意識」的信念。

從生活細節出發，推動「可持續的健康」

綠量希望藉由簡單而持續的補給方式，建立「可持續健康」的新觀念。Hank 表示：「我們不想讓健康變成壓力，而是要讓補給變成日常的一部分。只要每天多為自己倒一杯有營養的水，身體就會回到平衡。」

他也指出，綠量未來將持續拓展不同生活場景的合作，讓補給不再局限於特定場合。「健康應該存在於每個地方，公司茶水間、健身空間、甚至咖啡廳都能喝到。補給不該是特別安排，而是生活的自然動作。」Hank 強調。

除了推廣健康理念外，綠量也積極以MIT品牌精神推向國際市場，已陸續與日本、香港及東南亞通路洽談合作，希望以台灣原創品牌形象讓更多人認識「來自台灣的綠色健康力」。

▲▼健康品牌綠量與雀客合作記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼綠量創辦人Hank也特別邀請了許多健康與生活風格KOL，於發佈會熱烈交流日常養生與綠色補給心得，現場氛圍展現品牌「MAKE IT GREEN」的自然能量。

▲▼健康品牌綠量與雀客合作記者會。（圖／記者湯興漢攝）

綠量 SUPER GREEN 所代表的不僅是一杯飲品，而是一種生活態度！它提醒現代人：「真正能持續的健康，來自每天的小選擇。」從研發理念到產品升級，從日常補給到旅宿合作，綠量正以最簡單的方式，重新定義「健康」這件事，要讓營養不再是額外負擔，而是生活的一部分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我
快訊／玉山金、三商壽重大訊息：明日暫停交易
外國人手斷了「籌6萬醫藥費」全台狂騙　移民署逮人驅逐出境
黃明志上月出庭應訊內幕首度曝光！
普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回
顧家貨車駕駛遭撞死！妻忍悲相驗：什麼都沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

每日「一杯綠」變趨勢！綠量堅持打造100%無添加綠色營養　如喝水般自然補充忙碌生活也能維持好狀態

台鐵「保安周」首日連爆7狀況　過半都是設備故障

離婚財產怎麼分？「踩錯1個點」人財兩失　律師公開8重點

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

換季洗衣注意！「防水材質」別丟機洗　專家：洗衣機易暴走

變謀殺案！醫推理黃明志「被起訴原因」：1舉動極可能引發猝死

捷運月台門上「藏神祕數字」要做什麼？答案曝光：乘客用得上

豬瘟案場廚餘來源不只1處　中市府疑豬農「偷開車想滅證」

鳳凰颱風估明天清晨生成　下周還有東北季風報到

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

每日「一杯綠」變趨勢！綠量堅持打造100%無添加綠色營養　如喝水般自然補充忙碌生活也能維持好狀態

台鐵「保安周」首日連爆7狀況　過半都是設備故障

離婚財產怎麼分？「踩錯1個點」人財兩失　律師公開8重點

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

換季洗衣注意！「防水材質」別丟機洗　專家：洗衣機易暴走

變謀殺案！醫推理黃明志「被起訴原因」：1舉動極可能引發猝死

捷運月台門上「藏神祕數字」要做什麼？答案曝光：乘客用得上

豬瘟案場廚餘來源不只1處　中市府疑豬農「偷開車想滅證」

鳳凰颱風估明天清晨生成　下周還有東北季風報到

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我

穩定幣顛覆貨幣結算架構　貿協邀日、韓、星專家來台現身說法

黃金超跑聯合拍賣會！麥拉倫未落槌　黃金條塊78萬8500拍出

快訊／玉山金、三商壽快成親　明日皆暫停交易

《失戀33天》白百何疑不滿「獎項分給男主」　發文吐槽：還能這麼操作

婚育宅限住12年遭批「孩子國小畢就得搬」　卓榮泰：達標後可放寬

UCC成效遭質疑　石崇良坦言「改變要時間」：實施半年後整體檢討

明年APEC中國稱遵守一中原則免擔心　外交部抗議：絕不接受矮化台灣

男星被劈腿「又誤當創作女星小王」！　痛揭戀愛黑歷史

外國人手斷了「籌6萬醫藥費」全台狂騙　移民署逮人驅逐出境

【誰比較沒出息？】唱王世堅主題曲被糾正？小哥反嗆：呀！你不會XD

生活熱門新聞

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

謝侑芯出事前開趴片曝　網驚：最後身影？

台南釣客捕獲「史詩級」130斤野生龍膽石斑

3可能路徑！　準鳳凰颱風估「拋物線北上」

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

忍8年沒愛愛「人妻生日求大戰一場」！結局崩潰

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　

立冬揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

東京5大失望景點！台人投票結果曝

粿粿哥哥曾是喬傑立男團成員　「家人洗白團」身分起底

更多熱門

相關新聞

三大關鍵＋飲食秘訣　讓你越活越年輕

三大關鍵＋飲食秘訣　讓你越活越年輕

衰老不只是外表變化，也不是一夕之間發生，營養師珊珊指出，衰老是一個漸進的過程，但透過正確的飲食、運動、定期健康追蹤，以及適當的保健品輔助，可以延緩衰老速度，有效維持身心健康，並減緩肌膚老化、關節老化與肌肉退化。

難入睡？營養師提醒：睡前少碰「3種食物」

難入睡？營養師提醒：睡前少碰「3種食物」

最高法院法官周盈文突腦出血！命危送醫

最高法院法官周盈文突腦出血！命危送醫

上班族救星！營養師曝「6大午餐攻略」

上班族救星！營養師曝「6大午餐攻略」

LIVE／顱顏重建權威陳建宗「東森栢馥」開講　重現青春輪廓秘訣

LIVE／顱顏重建權威陳建宗「東森栢馥」開講　重現青春輪廓秘訣

關鍵字：

綠量GREENERGIZE營養健康超級食物SUPER GREEN

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

快訊／閃兵案再添1人！薛仕凌赴「新北檢自首」

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

快訊／大馬警方宣布：正式通緝黃明志！

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

謝侑芯與黃明志一晚奢華房價曝光

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面