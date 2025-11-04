每日「一杯綠」變趨勢！綠量堅持打造100%無添加綠色營養　如喝水般自然補充忙碌生活也能維持好狀態

▲綠量以「讓健康回歸日常」為品牌核心理念，創辦人Hank主張補給應如喝水一樣輕鬆自然。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

面對外食頻率高、作息不規律與高壓生活等因素，現代人愈來愈意識到「健康」必須被放回日常，而非僅在身體出現警訊後才被看見。台灣健康補給品牌「綠量GREENERGIZE」即以此概念為核心，推出可隨時飲用的SUPER GREEN營養補給飲，強調100%無添加、純淨配方，將天然原料與簡單飲用方式作為產品設計起點，讓營養補充不再受限於特定時間或場域，而是就像喝水一樣，隨時融入生活節奏，能夠「自然地成為生活的一部分」，協助現代人重建身體的基礎能量。

以天然為核心，重拾營養吸收的本質

在健康補給市場競爭激烈的今日，綠量選擇走出不同路線，以天然蔬菜、水果及藻類為主要配方來源，不使用化學添加物或人工香料。綠量創辦人Hank表示：「綠量最大的差異化，就是我們使用天然的成分，所有的營養都是來自天然，這跟合成營養對身體的吸收會差很大。」他認為，真正的健康不在於高劑量或速效，而在於身體能否「真正吸收並持續利用」。

Hank分享他回台創業的初衷時提到，剛回國從事運動與健康產業，而後在日常生活中體會到飲食對身體狀態的深遠影響；他說：「健康其實不難，重點是讓選擇變簡單。」而綠量所追求的，正是透過「一包粉＋常溫水」的飲用形式，讓每個人都能輕鬆完成每日的營養補給。

▲綠量SUPER GREEN主打「天然成分、100％零添加」，成分以蔬菜、藻類、植物性超級食物為主，減少身體代謝負擔。發佈會活動現場以綠意植栽與天然素材打造展區，結合SUPER GREEN補給品與生活小物，展現品牌提倡的「健康、簡單、可持續」生活態度。

綠量在今年推出升級版SUPER GREEN，以「MAKE IT GREEN」為主題，象徵品牌持續強化天然營養來源與吸收效率。升級版本中添加維生素D、膳食纖維與益生菌比例，整體營養密度提升達20%，更完整照顧到現代人因外食與作息不規律所造成的營養落差。

Hank表示：「腸胃是我們的第二個大腦，腸胃好身體就會好。綠量在這次升級中增加了益生菌和膳食纖維，就是希望能從根本讓身體自我調整。」他也補充：「我做這個品牌的原因很單純，就是希望自己每天吃的東西，能夠真正在照顧身體。做健康的產品，最重要的是對它負責。」

這樣的品牌態度，也呼應綠量研發過程中的一貫堅持，不添加任何一種食品添加物，只給消費者最天然的營養，Hank強調：「我不會加任何不必要的東西進去，因為這是我每天也會吃的產品。」

▲Hank分享，MAKE IT GREEN也代表了綠量持續升級理念，他永遠追求產品品質「好還可以更好」。

為了讓更多人能真實體驗「健康補給融入生活」的理念，綠量選擇與注重旅宿體驗與生活風格的「雀客國際」合作，共同打造旅途中也能無負擔補給的健康新模式；將SUPER GREEN作為指定館別入住迎賓禮，旅客在放下行李的第一時間，即可以一杯簡單的補給舒緩旅途疲憊。

合作靈感來自雙方對「健康生活」的共同價值觀，Hank表示：「很多人出差或旅行時吃不到蔬菜，營養容易失衡。這次合作，就是希望旅客在外也能照顧好自己。先從台灣出發，未來我們也希望讓好的東西走向國際。」品牌記者會現場氣氛熱烈，綠量團隊與雀客國際執行長Howard共同揭示「讓健康成為旅程的一部分」的新理念。Hank在活動中提到：「綠量不只是產品，而是一個讓人重新選擇健康的契機，我們希望台灣的MIT品牌能讓國際看見！」

▲▼綠量與雀客國際合作推出入住禮，入住礁溪麒麟酒店及OOD Hotel指定房型之旅客，可於房內直接收到綠量SUPER GREEN。

▲綠量創辦人Hank（左）與雀客國際代表合影，笑談品牌合作契機，展現兩位MIT品牌領導者共同推動「健康成為生活日常」的願景。

▲品牌發佈會現場也可見支持「綠色生活圈」的其他健康品牌產品，如全球最大保健食品連鎖品牌GNC健安喜。

▲發佈會現場提供由荷風中國菜創辦人Nancy親自監製、結合綠量SUPER GREEN的小點，既美味又充滿營養。

▲荷風中國菜創辦人Nancy（左）相當認同綠量的品牌理念，希望共同傳遞「讓健康回歸日常、讓飲食更有意識」的信念。

從生活細節出發，推動「可持續的健康」

綠量希望藉由簡單而持續的補給方式，建立「可持續健康」的新觀念。Hank 表示：「我們不想讓健康變成壓力，而是要讓補給變成日常的一部分。只要每天多為自己倒一杯有營養的水，身體就會回到平衡。」

他也指出，綠量未來將持續拓展不同生活場景的合作，讓補給不再局限於特定場合。「健康應該存在於每個地方，公司茶水間、健身空間、甚至咖啡廳都能喝到。補給不該是特別安排，而是生活的自然動作。」Hank 強調。

除了推廣健康理念外，綠量也積極以MIT品牌精神推向國際市場，已陸續與日本、香港及東南亞通路洽談合作，希望以台灣原創品牌形象讓更多人認識「來自台灣的綠色健康力」。

▲▼綠量創辦人Hank也特別邀請了許多健康與生活風格KOL，於發佈會熱烈交流日常養生與綠色補給心得，現場氛圍展現品牌「MAKE IT GREEN」的自然能量。

綠量 SUPER GREEN 所代表的不僅是一杯飲品，而是一種生活態度！它提醒現代人：「真正能持續的健康，來自每天的小選擇。」從研發理念到產品升級，從日常補給到旅宿合作，綠量正以最簡單的方式，重新定義「健康」這件事，要讓營養不再是額外負擔，而是生活的一部分。