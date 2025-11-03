她嘆婚後沒被餵飽！打開丈夫USB驚見「多男連結」影片　質疑遭騙婚

▲女網友發現，丈夫的硬碟出現「一群男性」進行連結的影像。（示意圖，非新聞當事者／VCG）

記者羅翊宬／編譯

您是否曾留心過丈夫或是男友的隨身硬碟？南韓一名貌美的少婦上網抱怨，她和丈夫結婚兩年來，翻雲覆雨次數根本連20次都不到，感嘆自己始終處於沒有被餵飽的狀態，她原以為是工作疲累才導致丈夫性趣缺缺，豈料她某天無意間發現丈夫的硬碟，打開來看後卻驚見「多名男性雜交」的影片，讓她氣壞了。

根據韓媒《News1》，該名女性昨（2）日在南韓知名網路論壇blind發文，吸引超過1萬9000人次觀看。她感嘆道，「我和丈夫結婚已經滿2年了，結果『發生關係』的次數根本不到20次，原本以為是因為我們倆都要上班工作，回到家身體疲憊不堪，而我們甚至常因為做愛太少的關係經常吵架，最後更是避而不談。」

女網友吐露關鍵原因，「直到今天，我偶然發現並觀看老公儲存在USB硬碟裡的檔案，才發現竟然是一群男人們雜交的影片，而觀察儲存日期，更發現丈夫從婚前就持續有這個習慣，色情影片裡就連半個女人也沒有。」

女網友懷疑自己就是「同妻」。她問道，「我想問的是，會不會是我丈夫單純因為好奇，才在硬碟裡存放這些影片，而這與他的性向毫無關係？我承認，我老公性格雖然偏娘，但他卻計畫生孩子。只不過，比起自然懷孕生產，他卻不斷強調因為年紀大，所以建議做試管嬰兒手術，我懷疑他是不是隱藏他自己的性向，來向我騙婚。」

對此，其他網友們回答道，「一般正常的男生才不會在硬碟儲存這種男男影片」、「妳老公應該是雙性戀，可能是騙婚」、「我朋友裡面就有這種人，一般正常男生才不會看這種影片，你就別抱希望了吧」、「到底有哪個男的會看男男雜交影片」、「雖然我老公也總是說他很累，但他看片都是只看女生」。

也有網友表示，「太生氣了！到底憑什麼資格毀掉一個無辜女性的一生」、「如果是我，可能因為太過震驚而準備分居了」、「妳老公是Gay的機率一定是5000%，太噁心了」、「你們談戀愛的時候，他對妳很好嗎？他一定是男同性戀」、「光是想到一群男的脫光光做那個的畫面就覺得噁，竟然還有人會收藏？」