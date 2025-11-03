　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她嘆婚後沒被餵飽！打開丈夫USB驚見「多男連結」影片　質疑遭騙婚

▲▼一群韓國男性上班族。（圖／VCG）

▲女網友發現，丈夫的硬碟出現「一群男性」進行連結的影像。（示意圖，非新聞當事者／VCG）

記者羅翊宬／編譯

您是否曾留心過丈夫或是男友的隨身硬碟？南韓一名貌美的少婦上網抱怨，她和丈夫結婚兩年來，翻雲覆雨次數根本連20次都不到，感嘆自己始終處於沒有被餵飽的狀態，她原以為是工作疲累才導致丈夫性趣缺缺，豈料她某天無意間發現丈夫的硬碟，打開來看後卻驚見「多名男性雜交」的影片，讓她氣壞了。

根據韓媒《News1》，該名女性昨（2）日在南韓知名網路論壇blind發文，吸引超過1萬9000人次觀看。她感嘆道，「我和丈夫結婚已經滿2年了，結果『發生關係』的次數根本不到20次，原本以為是因為我們倆都要上班工作，回到家身體疲憊不堪，而我們甚至常因為做愛太少的關係經常吵架，最後更是避而不談。」

女網友吐露關鍵原因，「直到今天，我偶然發現並觀看老公儲存在USB硬碟裡的檔案，才發現竟然是一群男人們雜交的影片，而觀察儲存日期，更發現丈夫從婚前就持續有這個習慣，色情影片裡就連半個女人也沒有。」

女網友懷疑自己就是「同妻」。她問道，「我想問的是，會不會是我丈夫單純因為好奇，才在硬碟裡存放這些影片，而這與他的性向毫無關係？我承認，我老公性格雖然偏娘，但他卻計畫生孩子。只不過，比起自然懷孕生產，他卻不斷強調因為年紀大，所以建議做試管嬰兒手術，我懷疑他是不是隱藏他自己的性向，來向我騙婚。」

對此，其他網友們回答道，「一般正常的男生才不會在硬碟儲存這種男男影片」、「妳老公應該是雙性戀，可能是騙婚」、「我朋友裡面就有這種人，一般正常男生才不會看這種影片，你就別抱希望了吧」、「到底有哪個男的會看男男雜交影片」、「雖然我老公也總是說他很累，但他看片都是只看女生」。

也有網友表示，「太生氣了！到底憑什麼資格毀掉一個無辜女性的一生」、「如果是我，可能因為太過震驚而準備分居了」、「妳老公是Gay的機率一定是5000%，太噁心了」、「你們談戀愛的時候，他對妳很好嗎？他一定是男同性戀」、「光是想到一群男的脫光光做那個的畫面就覺得噁，竟然還有人會收藏？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
0分！陸跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉
快訊／00929宣布配息調升
快訊／林安可行使旅外球員權利
冬盟參賽名單出爐！兄弟最多、冠軍猿入列
2大串流平台突宣布整合！　
嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理女神猝逝有蹊蹺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

颱風「海鷗」快速增強壓境！菲律賓中部沿海警戒　當局急撤7000人

86歲還在開Uber！阿公級老司機「超狂背景」曝　竟是斐濟富商

12歲被迫嫁表哥！　她受虐6年「捲入殺夫案」被判死刑

氣候變遷！美黑禿鷹北遷「牧場慘遭襲」　小牛活生生被吃掉

涉全球最大搶案！網紅「獲判無罪」嘆現實殘酷：我的人生停在那天

她嘆婚後沒被餵飽！打開丈夫USB驚見「多男連結」影片　質疑遭騙婚

獨居女注意！她備用鑰匙「藏1處」淪竊賊目標　現金被偷光

阿富汗6.3強震「增至20死」320傷　震壞千年聖地、全國大停電

日54歲警高架橋「處理車禍」失足墜谷！　滿身血慘死

人面蜘蛛現蹤！　淡黃色腹部「浮出表情輪廓」超清晰

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

颱風「海鷗」快速增強壓境！菲律賓中部沿海警戒　當局急撤7000人

86歲還在開Uber！阿公級老司機「超狂背景」曝　竟是斐濟富商

12歲被迫嫁表哥！　她受虐6年「捲入殺夫案」被判死刑

氣候變遷！美黑禿鷹北遷「牧場慘遭襲」　小牛活生生被吃掉

涉全球最大搶案！網紅「獲判無罪」嘆現實殘酷：我的人生停在那天

她嘆婚後沒被餵飽！打開丈夫USB驚見「多男連結」影片　質疑遭騙婚

獨居女注意！她備用鑰匙「藏1處」淪竊賊目標　現金被偷光

阿富汗6.3強震「增至20死」320傷　震壞千年聖地、全國大停電

日54歲警高架橋「處理車禍」失足墜谷！　滿身血慘死

人面蜘蛛現蹤！　淡黃色腹部「浮出表情輪廓」超清晰

宣導執法並行見效！基隆行人事故大降45%　違規取締增8.6倍

基隆小貨車疑剎車失靈　猛撞皮卡「擠上人行道」駕駛送醫

雄檢聲請禁言令遭駁回　林岱樺嗆偏執：連北檢都不敢對柯文哲這樣

被分手還勾勾纏求復合！退役軍人挾持前任喊一起死　墜樓前推開她

颱風「海鷗」快速增強壓境！菲律賓中部沿海警戒　當局急撤7000人

同預算坪數！全場最愛「這種兩房格局」：兩衛真的是人生大事

陸海底撈又現撒尿事件！　鄰桌崩潰：還用擦手的毛巾擦

搭越南版「水上咖啡杯」穿梭茂密椰林河道　接駁＆小費攻略一次看

牆壁聽到神秘沙沙聲　女開通風口驚見「一隻小腳冒出來」嚇壞

台東警銀聯手識破土地抵押詐騙　成功攔阻150萬元損失

蔡依林睽違6年辦簽唱會　萬名粉絲一起喊Mommy！

國際熱門新聞

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

泰29男「穿內褲」開毒趴！滿地保險套

中國狂po台灣「高畫質衛星照」竹科也入鏡

《富爸爸》作者警告：大崩盤來臨？

黃明志捲命案曝「遭勒索」　警揭真相

川普：輝達Blackwell晶片不會給別人

26年懸案破了　高中女「告白遭拒」狠殺他老婆

菜心別亂丟！日網友「種回一整顆高麗菜」

川習會未提台灣　川普：習知道動武後果

地下室箱子打開「驚見失蹤小女孩」

超狠小三！摩鐵激戰突掏刀　斷勃起命根

黃仁勳「這些台廠」助攻　實現移美先進製造

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

川普稱習保證不動台　中駐美大使：內政問題

更多熱門

相關新聞

獨居女注意！她備用鑰匙「藏1處」淪竊賊目標

獨居女注意！她備用鑰匙「藏1處」淪竊賊目標

泰國烏隆他尼一名26歲女子平時習慣將備用鑰匙藏在門外的鞋內，沒想到卻因此成為竊賊得手的關鍵。她下班返家驚覺現金全數失竊，損失高達1萬7000泰銖（約新台幣1萬6163元），讓她欲哭無淚。

日警高架橋「處理車禍」失足墜谷慘死

日警高架橋「處理車禍」失足墜谷慘死

韓男酒駕硬闖人行道　撞死日籍母女觀光客

韓男酒駕硬闖人行道　撞死日籍母女觀光客

疑遭熊襲！日79歲婦「屍體嚴重撕裂」

疑遭熊襲！日79歲婦「屍體嚴重撕裂」

菜心別亂丟！日網友「種回一整顆高麗菜」

菜心別亂丟！日網友「種回一整顆高麗菜」

關鍵字：

日韓要聞南韓騙婚隨身硬碟USB同妻

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面