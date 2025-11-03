日男遭熊襲斷6肋骨、縫140針！　回憶4年前恐怖瞬間：仍有後遺症

▲北海道一名曾經遭到熊隻攻擊重傷的男子表示，雖然撿回一條命，但是至今仍留下後遺症。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本熊害死亡人數創新高，截至10月底已有12人因此喪命，政府緊急啟動對策討論，預計11月中旬前提出強化方案。專家指出，今年熊類大舉入侵人類生活圈，主要原因是「食物短缺」，導致熊隻為求生存不得不冒險闖入市區覓食。一名曾經遭到熊攻擊而縫了140針的男子則分享了自身經驗，並表示至今仍飽受後遺症之苦。

根據ABEMA TIMES報導，日本近幾個月熊襲事件頻傳，然而令人難以置信的是，有越來越多熊隻出現在民宅的庭院，甚至撞擊建築物大門，侵入人類的生活範圍，使得人熊衝突已進入前所未有的嚴峻階段。

來自札幌市的安藤伸一郎4年前在住宅區遭遇棕熊攻擊，身受重傷，全身縫了140針，至今仍飽受後遺症之苦。他表示，「光是背部的抓傷就縫了80針，6根肋骨斷裂，骨頭現在雖然癒合了，但仍然持續疼痛。」更嚴重的是，由於當初熊爪刺入膝蓋，導致膝蓋發炎，至今仍然無法痊癒，持續疼痛。

安藤回憶起驚險瞬間說，「我被熊撲倒後，牠一度離開，但又回來咬我，直到警車趕到按喇叭或撞擊才嚇跑牠。我從背後被撲倒，一開始不知道是什麼東西，隨後身體被搖晃，整個人倒下，左手臂被咬。雖然疼痛不已，但是我努力保護住自己的頭部。」值得注意的是，安藤被攻擊的地點並非野外，而是札幌市區的一般住宅區。

安藤說，「我只是要走去搭地鐵，沒想到中途竟然會遇到熊。」受傷後他在加護病房住了10天，因為細菌感染擴散，醫生無法立即手術，只能先用紗布換藥清創3天。

北海道大學獸醫學研究院教授坪田敏男分析指出，4年前札幌事件中的熊隻約5歲，是相對年輕的雄性個體，「很可能在山中與其他雄熊競爭失敗，誤闖市區」。他強調熊隻進入市區同樣承受巨大壓力，「對熊來說這也是極大的壓力源，牠們會感到恐慌而攻擊人類」。

關於近期熊害頻傳的主因，坪田教授明確表示，「絕對是食物不足造成的。」他解釋，10到11月是冬眠前的關鍵時期，熊類必須大量進食儲存脂肪，主要食物來源是橡實，但今年北海道和東北地區橡實歉收情況嚴重，尤其東北地區最為嚴重，導致熊隻持續侵入人類生活圈。