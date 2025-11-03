台灣人友善「卻有1風氣」！　一票外國人喊糟：聚會不會找你

▲許多外國人認為，台灣人友善，卻很難交到朋友。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少來過台灣的外國人都大讚治安很好、有人情味，連外國明星都誇台灣很適合居住，一名在台灣住5年的外國女子卻坦言，台灣人都很友善，但是住了5年，卻很難交到朋友，貼文引發一票外國人共鳴，「他們很友善，但不會邀請你參加他們的聚會。」

外國女子在Reddit論壇上發文，今年20歲出頭，擁有台灣血統，但從小在美國長大，2020年才到台灣生活，儘管外貌看起來像本地人，但與台灣人交流仍有點困難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她透露，經常去夜店與酒吧，不少西方人會誤以為她是土生土長的台灣人，即便她表明自己是在美國長大，還是經常被誇讚「英文講得很好」、「你是很外向的台灣女生」。隨著年紀增長，也很少去夜店了，想透過不同的管道交朋友，她不禁好奇，「在國外長大的台灣人，在台灣如何交朋友？」

貼文一出，引起其他外國人共鳴，「我唯一能隨便聊聊的台灣人，只有我的理髮師和一個老人，所謂『聊聊』就是他們會問我從哪裡來、在這裡住了多久，僅此而已」、「但我試著跟台灣人交朋友，結果真是糟透了，他們很友善，但不會邀請你參加他們的聚會。說實話，我已經放棄交朋友了，你必須主動給他們發訊息，否則他們不會回覆；除了見面時互相打個招呼之外，也沒什麼其他互動」。

有網友分析背後原因，「多數人似乎都已經有了自己的朋友圈，要讓他們冒著失敗的風險把你帶進他們的圈子，這需要很大的勇氣」、「他們通常更喜歡和自己人在一起」、「我認識的許多台灣朋友的社交圈都圍繞著老同學、家人或工作」。

有人建議，「或許可以和他們一起玩遊戲？桌遊在這裡很受歡迎」、「通常是透過學校或工作單位，有時也會由家人或朋友介紹，我也會加入FB社團尋找有相同興趣的人」、「我覺得玩桌遊很容易交朋友，尤其是卡牌遊戲。如果你喜歡迷幻舞曲或電子舞曲，也很容易在這些圈子裡交朋友，你只需要參加一些活動就行了」。