手機電量掉超快！　她一查竟是「被繼父秘密追蹤」嚇壞

▲女子發現手機耗電異常快速，深入檢查才發現被繼父偷偷追蹤。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

外國一名27歲女子最近發現，其手機電量消耗速度快得異常，深入檢查設定後驚訝發現，她竟被繼父暗中追蹤位置，甚至連在男友家過夜的紀錄都一清二楚。

女子在網路論壇Reddit發文表示，她為了釐清耗電量異常的原因，深入檢查手機各種設定，結果發現自己的定位資訊透過家庭共享功能綁定繼父的電子信箱，「它顯示了我最近10次的行程，包括我在男友家過夜的那幾個晚上。我從未同意這件事。」

女子感到相當震驚與不適，於是在周日的家庭聚餐上當面質問對方。未料繼父表示這是為了「女孩們」的安全著想，還宣稱「如果妳沒有隱瞞什麼，這應該不成問題。」

女子經濟獨立且未與家人同住，不僅感到隱私遭受嚴重侵犯，就連親生母親也力挺繼父，反過來指責她「忘恩負義」。她目前已經移除設定、更改所有密碼，並表示「在他道歉並刪除與我帳號相關的任何資料前，我不會再回家了。」

儘管此事讓女子在家族群組遭到圍剿批評「太戲劇化」，外國鄉民們卻紛紛支持她的做法，不僅認為這種反應非常合理，也批評繼父的行為「令人毛骨悚然，而且控制慾很強」。另一些人則提醒女子檢查其他裝置，確認是否已經全部解除追蹤連結。