生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「35歲前要買房！」小資女靠自己存300萬　網聽買房計畫狂勸退

30歲女網友公開理財成果想買房，不少網友稱讚她努力存錢，也有人對買房計畫提出保留意見。（示意圖／翻攝自Pixabay）▲30歲女網友公開理財成果想買房，不少網友稱讚她努力存錢，也有人對買房計畫提出保留意見。（示意圖／翻攝自Pixabay）

文／CTWANT

在薪資成長緩慢、房價高漲的時代，是否應該堅持買房夢想，成了許多小資族的理財難題。近日一名30歲女網友在論壇Dcard分享自己存錢與投資歷程，透露至今已累積300萬元資產，並訂下「35歲前存到500萬就買房」的計畫，文章一出，引起大批網友熱烈討論與兩極回應。

這位女網友回顧自己的理財過程，指出2017年剛進入職場時，月薪約3.5萬元、年薪不到50萬，生活開銷謹慎控制，幾乎每年儲蓄率都維持在50%左右。28歲時跳槽成功，月薪提升至5.5萬元，加上獎金與年終，年收入約80萬元。她也坦言，這些年雖然生活節制，但仍曾出國五次，也換過兩支iPhone，保養品則多為開架品牌。2023年開始投入股票市場，目前資產已達300萬元，並將500萬元列為購屋門檻。

不少網友對她的儲蓄能力給予高度肯定，認為這樣的財務成果在當代不易達成，「年儲50%真的很強」、「自己住家裡真的能省很多，我出社會前幾年薪水都給房東了」、「30歲存300萬很值得鼓勵」、「我27歲才存160萬，看到她就更有動力」。

然而，話題焦點卻落在她打算「存到500萬後買房」的計畫上，大量留言提出勸退意見。有人以親身經驗指出：「我就是拿300萬當頭期款，買房後只剩備用金，股市也歸零，超後悔」、「房子買了以後現金流卡死，生活品質反而下降」、「每月房貸壓力不小，投資空間也會被壓縮」。

也有不少人從理財角度出發建議她「先緩一緩」，表示若能持續投資，資產成長空間或許比提前買房更大，「現在買房就像把資金綁死，與其當資產，不如先當機會資源」、「房市波動大，沒保障還不如穩定現金流更實在」。

儘管勸退聲浪不小，也有部分網友認為買房仍有其必要性，強調擁有自住房不僅是保障，也是一種心理安定，「租一輩子也不一定划算」、「再怎樣，還是會希望有個自己的空間」、「房貸雖重，但總比看房東臉色強」。

這場網路論戰不只是圍繞個人理財，更突顯出年輕人在高房價時代面臨的結構性困境。是該堅守買房夢，還是順勢調整理財策略？這恐怕不是單靠存錢與努力就能解決的問題。

