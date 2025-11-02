桃園萬聖城落幕　10天共吸客108萬人次

▲2025桃園萬聖城落幕10天吸引逾108萬人次。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園萬聖城-魔蛛古堡活動，2日晚間在變裝電音派對中圓滿落幕。市府觀旅局表示，為期10天的活動，累積參加人次突破108萬，11月1日當日逾22萬人次參與，創歷年單日新高。根據中華電信大數據推估，參與的民眾，七成為桃園市民，三成之外縣市民眾，主要來自台北市、新北市。

觀光旅遊局陳靜芳局長表示，今年最大特色為以13米高的「魔幻蜘蛛王」守護整個「魔蛛古堡」主題區，250支的燈光投射打造的主燈秀是今年最大亮點，融入探險尋寶與沉浸式體驗的12座主題裝置及近30件打卡拍照作品，也吸引眾多民眾拍照分享。

此外，今年首創量身訂作的超大發光巨偶「夜光踩街」定目劇《魔蛛古堡守衛隊》，每天定時演出，帶來獨一無二的視覺饗宴和夜間魔幻巡遊，讓大小朋友盡情享受創意與驚喜並存的萬聖節盛典。這場結合夜晚巡演光影，萬聖變裝競賽、街舞電音派對、親子互動，主題市集及消費抽獎等多元展演活動，吸引全台民眾參與，現場氛圍精彩非凡，成為台灣年度最具代表性的萬聖節活動。

另外，今年植感桃園大溪豆干節於11月15、16 日在桃園大溪中正公園盛大登場，現場推出可供千人分食的巨型香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕，延續大溪人吃豆干兜福氣的傳統，歡迎大家前來參加。