地方 地方焦點

永續×音樂×商圈！歸仁琴音愛歌Song購物節登場　真善美歸仁魅力滿點

記者林東良／台南報導

「歸仁琴音愛歌Song購物節」2日上午於歸仁區熱鬧登場，活動結合綠色生活市集、環保闖關、歌王歌後PK秀與親子DIY體驗，現場人潮熱絡。市長黃偉哲親自主持開幕，與民眾互動同樂，呼籲大家以實際行動支持在地消費、帶動地方經濟，打造永續又幸福的城市。

黃偉哲表示，這場購物節展現歸仁商圈的創意與行動力，不僅活絡地方產業，更讓「環保、永續、幸福」成為生活日常。歸仁商圈雖成立時間不長，但凝聚力驚人，市府將持續透過行銷推廣、節慶活動與補助資源，協助商圈成為經濟與生活品質兼顧的發展引擎。

經發局長張婷媛指出，本次購物節集結歸仁商圈及周邊店家，主打在地好物與綠色生活，包括特色農產、文創手作、低碳飲食與再生設計等，呈現地方產業創新能量。活動中設有「綠生活闖關」與「環保DIY」體驗區，親子同樂氣氛滿滿，寓教於樂推動減塑與回收觀念。▲歸仁琴音愛歌Song購物節熱鬧登場，市長黃偉哲與民眾同樂推廣綠色生活。（記者林東良翻攝，下同）

歸仁商圈理事長陳興隆說，商圈成立兩年以來歷經品牌整合與轉型挑戰，靠著店家、社區與農會合作，逐步打造出地方行銷平台。歸仁擁有釋迦、菱角與七甲花卉區等特色產業，活動現場更邀請花藝老師教民眾DIY，讓「真、善、美」的歸仁精神透過音樂與花香傳遞出去。

張婷媛補充，2025年度市府已輔導35個商圈參與經濟部補助計畫，每案最高可獲50萬元，協助強化品牌行銷。本次活動也獲中央補助與市府經費支持，讓歸仁商圈在品牌推廣與永續發展上再進一步。

此外，「2025台南購物節」正熱烈進行中，至2026年3月1日前，只要消費滿50元登錄發票或收據，就有抽獎機會，市場與夜市消費掃QR code也能參加。黃偉哲邀請市民多多購物、支持在地商家，一起拼經濟、抽好禮。今日活動貴賓雲集，包括立委王定宇、市議員陳皇宇、鄭佳欣及多位服務處代表等，齊聚現場為活動加油。

更多新聞
