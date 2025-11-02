　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2大外送平台「11月優惠」出爐　五桐號、達美樂買1送1

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda11月優惠碼懶人包。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

2大外送平台foodpanda、Uber Eats最新「11月優惠」出爐，有星巴克第2杯5折、達美樂披薩全尺寸買1送1，加碼喝CoCo、五桐號可享指定飲品買1送1，外送小確幸一次看。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克免優惠碼可享指定飲品第2杯5折。（圖／業者提供）

★foodpanda

●美食外送優惠
1. 11月輸入「天天爽」，即可享「美食外送下訂滿280打65折」優惠，最高現折100元，數量有限、兌完為止。

2. 11月輸入「天天爽」，即可享「美食外送下訂滿320打65折」優惠，最高現折120元，數量有限、兌完為止。

3. 11月輸入「天天爽」，即可享「美食外送下訂滿400打65折」優惠，最高現折140元，數量有限、兌完為止。

4. 11月4日、11月11日、11月25日免優惠碼可享「星巴克特大杯冰／熱美式、特大杯冰那堤第2杯5折」，部分分店不適用。

5. 11月18日免優惠碼可享「星巴克特大杯冰那堤、特大杯巧克力可可碎片星冰樂第2杯5折」，部分分店不適用。

●生鮮雜貨優惠
1. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「全家便利商店下單滿299元打79折」，最高現折70元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「寵物公園下單滿799元打79折」，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「東森寵物下單滿799元打79折」，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「小北百貨下單滿499元打79折」，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「美廉社下單滿799元打79折」，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

6. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「統一超商下單滿319元打79折」，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

7. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「大全聯下單滿899元打79折」，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

8. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「屈臣氏下單滿799元打79折」，最高現折180元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

9. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「康是美下單滿699元打79折」，最高現折170元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

10. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五） pandapro指定用戶凡輸入「會員平日七九折」，可享「生鮮雜貨精選店家下單滿799元打79折」，最高現折180元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

11. 11月指定周六（11月8日、11月15日、11月22日、11月29日）凡輸入「週六買全聯」，可享「全聯福利中心下單滿849打9折」，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

12. 11月指定周日（11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日）凡輸入「週日買全聯」，可享「全聯福利中心下單滿699元領10%胖達幣回饋」，最高回饋100胖達幣，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

13. 11月指定周日（11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日）凡輸入「週日買全聯」，可享「全聯福利中心下單滿399元領10%胖達幣回饋」，最高回饋100胖達幣，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

▲▼foodpanda（圖／foodpanda提供）

▲生鮮雜貨網羅一系列優惠。（圖／foodpanda提供）

●外帶自取優惠
1. 11月免優惠碼可享「外帶自取指定店家下單滿99元打8折」，每人使用次數無上限。

2. 11月免優惠碼可享「外帶自取指定店家打5折」優惠，每人使用次數無上限。

3. 11月凡輸入「天天取天天爽」，可享「外帶自取指定店家滿下單400元打65折」，最高現折140元，兌完為止。

4. 11月凡輸入「天天取天天爽」，可享「外帶自取指定店家滿下單320元打65折」，最高現折120元，兌完為止。

5. 11月凡輸入「天天取天天爽」，可享「外帶自取指定店家滿下單280 元打65折」，最高現折100元，兌完為止。

6. 11月指定用戶凡輸入「統一超商自取」，可享「統一超商不限金額打95折」，最高現折50元，兌完為止。

●聯名卡優惠 
1. 11月pandapro用戶使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入「十一刷這張」，享「美食外送指定店家下單滿279元領25%胖達幣回饋」，最高回饋75胖達幣，每人限用2次，兌完為止，部分店家及門市不適用。

2. 11月pandapro用戶使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入「十一刷這張」，可享「外帶自取下單滿179元領25%胖達幣回饋」，最高回饋50胖達幣，每人限用2次，兌完為止，部分店家及門市不適用。

3. 11月pandapro用戶使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「十一刷這張」，即可享「美食外送指定店家下單滿279元領15%胖達幣回饋」，最高回饋50胖達幣，每人限用2次，兌完為止，部分店家及門市不適用。

4. 11月pandapro用戶使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「十一刷這張」，即可享「外帶自取下單滿179元領15%胖達幣回饋」，最高回饋35胖達幣，每人限用2次，兌完為止。

5. 11月pandapro用戶使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「十一免費華堡」，可享「漢堡王下單滿299元折抵招牌皇家華堡1份」，每人限用1次，兌完為止，部分店家及門市不適用。

 ●信用卡優惠
1. 11月30日前「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psctbc510」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，兌完為止。

2. 11月「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入「psctbce510」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，兌完為止。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats最新優惠。（圖／Uber Eats提供）

★Uber Eats

●全用戶優惠
1. 11月4日前免優惠碼可享「指定店家精選品項買1送1」；Uber One會員加碼輸入優惠碼「一起狂歡」下單滿450元打85折，最高現折100，精選店家包括21PLUS、bbq CHICKEN、京都勝牛、拿坡里、起家雞、迷客夏等，優惠數量有限、送完為止。

2. 11月4日前免優惠碼可享「在地品牌買1送1」；Uber One會員加碼輸入優惠碼「抵家摘星」下單滿350元打85折，最高現折100，精選店家包括元爵味黃燜雞、創義麵、Dao穗輕食、蕙子魯肉飯、泰椰TAI YA、白妞鹹酥雞、蘇媽媽湯圓、樂檸漢堡、酥力蛋餅，優惠數量有限、送完為止。

3. 11月4日前免優惠碼可享「達美樂全尺寸披薩買1送1」；Uber One會員獨享「搗蛋鬼套餐5折」，優惠數量有限，送完為止。

4. 11月4日前免優惠碼可享「CoCo粉角檸檬冬瓜／奶茶三兄弟買1送1」，送完為止。

5. 11月4日前免優惠碼可享「五桐號玄米蕎麥／紅柚青茶凍飲買1送1」，送完為止。

6. 11月4日前免優惠碼可享「漢堡王層雙層對豪堡餐7折／3人分享餐66折」；Uber One會員獨享「安格斯雙人滿足餐5折」、「下單滿500元送雞薯條1份」，優惠數量有限，送完為止。

7. 11月4日前免優惠碼可享「指定餐廳熱門餐點8折」優惠，指定餐廳包括達美樂、漢堡王、必勝客、肯德基、Popeyes等。

【你可能也想看】

►肯德基「台酒花雕紙包雞」睽違4年回歸　只賣6周
►必勝客2招牌口味沒了！升級版50門市搶先賣　還有全新手工薄比薩 
►Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」復刻回歸　加碼吃限量新口味

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／道奇奪下二連霸！
范姜彥豐兄弟高顏值同框照曝！　媽媽是「選美皇后」
快訊／道奇11局上開轟！　5比4超前藍鳥
快訊／造勢晚會教「民調謊報年齡」有加分！林岱樺：沒違規
快訊／台中山區驚見偷養6頭山豬　秒列高風險場域
酸粿粿1舉動「博婆媽同情」！　陳沂：我們講法律的
快訊／山本由伸挺過滿壘危機！　G7進入延長賽
快訊／道奇面臨得點圈危機　山本由伸來了！
周玉蔻：綠營再不處理林岱樺　2026會被大屠殺剩1縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2大外送平台「11月優惠」出爐　五桐號、達美樂買1送1

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

摩斯漢堡「4大新品」開賣　人氣巧克力米派推香蕉口味

速食店周末限定優惠　達美樂買1送1、21風味館66折

蝦皮金選獎圓滿落幕　百位賣家齊聚見證十年深耕電商成果

全聯超過300商品「買1送1」　雙11限量爆殺品1元、11元、21元開搶

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

2大外送平台「11月優惠」出爐　五桐號、達美樂買1送1

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

摩斯漢堡「4大新品」開賣　人氣巧克力米派推香蕉口味

速食店周末限定優惠　達美樂買1送1、21風味館66折

蝦皮金選獎圓滿落幕　百位賣家齊聚見證十年深耕電商成果

全聯超過300商品「買1送1」　雙11限量爆殺品1元、11元、21元開搶

烏軍苦守！東線戰略重鎮「數千敵兵逼近」　補給線遭猛轟

硬上女友人！人夫錄呻吟片「自保」　法官不買單重判7年半

CNN曝台灣宴請美官員卻無人到場　外交部4點駁斥：明顯謬誤

重建光復！中央挹注3百億專案經費　徐榛蔚：專業規劃才能重生

快訊／山本由伸神後援！史密斯超前轟　道奇世界大賽二連霸

台中加拿大女遊客遭左轉車撞飛！與丈夫走斑馬線...驚悚影片曝

辣評「綠營邏輯」讓吳音寧接台肥董座　陳冠安：國力弱化下滑

日本26年懸案破了！高中女「告白遭拒」藏恨20年　下手殺他老婆

法說會報喜！被動元件需求爆發　 3大龍頭股價強勢噴出

快訊／花壇鄉民宅大火！恐怖黑煙狂竄 　警消灌救中

【爆炸瞬間】乘客行動電源突起火！ 澎湖交通船險變火燒船

消費熱門新聞

全聯超過300商品買1送1、爆殺品11元

好市多雙11「連7天300品項特價」

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

摩斯漢堡「4大新品」開賣

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌

超商推「迪士尼聯名Champion」周邊

New Balance攜手30位跑步女孩！奔向21公里賽道

酷澎「火箭跨境」美國保健品限時5折

全家新推「起司蛋糕霜淇淋」　全聯新推7款起司甜點麵包

2大外送平台11月優惠出爐

補鈣再突破！一開即飲的「高端鈣飲」　解鎖更好吸收、不卡喉的補鈣新選擇

全家聯名《廚神小當家》限量周邊

全家限3天咖啡「買2送2」今開賣

更多熱門

相關新聞

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

《ETtoday新聞雲》整理3家手搖飲最新聯名活動，其中COMEBUY跨界找來服飾品牌、人氣IP合作推出只送不賣的「餃貓吸管套」，龜記茗品則找來咖啡品牌打造冬季限定「普洱咖啡系列」。

TABLEAU新菜單集結人氣菜色

TABLEAU新菜單集結人氣菜色

摩斯漢堡「4大新品」開賣

摩斯漢堡「4大新品」開賣

速食店周末限定優惠　達美樂買1送1、21風味館66折

速食店周末限定優惠　達美樂買1送1、21風味館66折

beard papa's11月限定吃栗子、草莓泡芙

beard papa's11月限定吃栗子、草莓泡芙

關鍵字：

美食情報美食雲foodpandaUber Eats買1送1

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／G7道奇戰藍鳥進入延長賽

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面