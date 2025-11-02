2大外送平台「11月優惠」出爐　五桐號、達美樂買1送1

▲foodpanda11月優惠碼懶人包。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

2大外送平台foodpanda、Uber Eats最新「11月優惠」出爐，有星巴克第2杯5折、達美樂披薩全尺寸買1送1，加碼喝CoCo、五桐號可享指定飲品買1送1，外送小確幸一次看。

▲星巴克免優惠碼可享指定飲品第2杯5折。（圖／業者提供）

★foodpanda

●美食外送優惠

1. 11月輸入「天天爽」，即可享「美食外送下訂滿280打65折」優惠，最高現折100元，數量有限、兌完為止。

2. 11月輸入「天天爽」，即可享「美食外送下訂滿320打65折」優惠，最高現折120元，數量有限、兌完為止。

3. 11月輸入「天天爽」，即可享「美食外送下訂滿400打65折」優惠，最高現折140元，數量有限、兌完為止。

4. 11月4日、11月11日、11月25日免優惠碼可享「星巴克特大杯冰／熱美式、特大杯冰那堤第2杯5折」，部分分店不適用。

5. 11月18日免優惠碼可享「星巴克特大杯冰那堤、特大杯巧克力可可碎片星冰樂第2杯5折」，部分分店不適用。

●生鮮雜貨優惠

1. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「全家便利商店下單滿299元打79折」，最高現折70元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「寵物公園下單滿799元打79折」，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「東森寵物下單滿799元打79折」，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「小北百貨下單滿499元打79折」，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「美廉社下單滿799元打79折」，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

6. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「統一超商下單滿319元打79折」，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

7. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「大全聯下單滿899元打79折」，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

8. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「屈臣氏下單滿799元打79折」，最高現折180元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

9. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五），指定用戶輸入「平日七九折」可享「康是美下單滿699元打79折」，最高現折170元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

10. 11月12日至11月30日平日限定（周一至周五） pandapro指定用戶凡輸入「會員平日七九折」，可享「生鮮雜貨精選店家下單滿799元打79折」，最高現折180元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

11. 11月指定周六（11月8日、11月15日、11月22日、11月29日）凡輸入「週六買全聯」，可享「全聯福利中心下單滿849打9折」，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

12. 11月指定周日（11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日）凡輸入「週日買全聯」，可享「全聯福利中心下單滿699元領10%胖達幣回饋」，最高回饋100胖達幣，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

13. 11月指定周日（11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日）凡輸入「週日買全聯」，可享「全聯福利中心下單滿399元領10%胖達幣回饋」，最高回饋100胖達幣，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

▲生鮮雜貨網羅一系列優惠。（圖／foodpanda提供）

●外帶自取優惠

1. 11月免優惠碼可享「外帶自取指定店家下單滿99元打8折」，每人使用次數無上限。

2. 11月免優惠碼可享「外帶自取指定店家打5折」優惠，每人使用次數無上限。

3. 11月凡輸入「天天取天天爽」，可享「外帶自取指定店家滿下單400元打65折」，最高現折140元，兌完為止。

4. 11月凡輸入「天天取天天爽」，可享「外帶自取指定店家滿下單320元打65折」，最高現折120元，兌完為止。

5. 11月凡輸入「天天取天天爽」，可享「外帶自取指定店家滿下單280 元打65折」，最高現折100元，兌完為止。

6. 11月指定用戶凡輸入「統一超商自取」，可享「統一超商不限金額打95折」，最高現折50元，兌完為止。

●聯名卡優惠

1. 11月pandapro用戶使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入「十一刷這張」，享「美食外送指定店家下單滿279元領25%胖達幣回饋」，最高回饋75胖達幣，每人限用2次，兌完為止，部分店家及門市不適用。

2. 11月pandapro用戶使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入「十一刷這張」，可享「外帶自取下單滿179元領25%胖達幣回饋」，最高回饋50胖達幣，每人限用2次，兌完為止，部分店家及門市不適用。

3. 11月pandapro用戶使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「十一刷這張」，即可享「美食外送指定店家下單滿279元領15%胖達幣回饋」，最高回饋50胖達幣，每人限用2次，兌完為止，部分店家及門市不適用。

4. 11月pandapro用戶使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「十一刷這張」，即可享「外帶自取下單滿179元領15%胖達幣回饋」，最高回饋35胖達幣，每人限用2次，兌完為止。

5. 11月pandapro用戶使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「十一免費華堡」，可享「漢堡王下單滿299元折抵招牌皇家華堡1份」，每人限用1次，兌完為止，部分店家及門市不適用。

●信用卡優惠

1. 11月30日前「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psctbc510」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，兌完為止。

2. 11月「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入「psctbce510」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，兌完為止。

▲Uber Eats最新優惠。（圖／Uber Eats提供）

★Uber Eats

●全用戶優惠

1. 11月4日前免優惠碼可享「指定店家精選品項買1送1」；Uber One會員加碼輸入優惠碼「一起狂歡」下單滿450元打85折，最高現折100，精選店家包括21PLUS、bbq CHICKEN、京都勝牛、拿坡里、起家雞、迷客夏等，優惠數量有限、送完為止。

2. 11月4日前免優惠碼可享「在地品牌買1送1」；Uber One會員加碼輸入優惠碼「抵家摘星」下單滿350元打85折，最高現折100，精選店家包括元爵味黃燜雞、創義麵、Dao穗輕食、蕙子魯肉飯、泰椰TAI YA、白妞鹹酥雞、蘇媽媽湯圓、樂檸漢堡、酥力蛋餅，優惠數量有限、送完為止。

3. 11月4日前免優惠碼可享「達美樂全尺寸披薩買1送1」；Uber One會員獨享「搗蛋鬼套餐5折」，優惠數量有限，送完為止。

4. 11月4日前免優惠碼可享「CoCo粉角檸檬冬瓜／奶茶三兄弟買1送1」，送完為止。

5. 11月4日前免優惠碼可享「五桐號玄米蕎麥／紅柚青茶凍飲買1送1」，送完為止。

6. 11月4日前免優惠碼可享「漢堡王層雙層對豪堡餐7折／3人分享餐66折」；Uber One會員獨享「安格斯雙人滿足餐5折」、「下單滿500元送雞薯條1份」，優惠數量有限，送完為止。

7. 11月4日前免優惠碼可享「指定餐廳熱門餐點8折」優惠，指定餐廳包括達美樂、漢堡王、必勝客、肯德基、Popeyes等。