　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

差11歲姐弟戀！32歲日女說「想一起死」　刺死尼泊爾小男友

相差11歲的愛變殺機？32歲女說「想一起死」　刺死尼泊爾小男友

▲ 姐弟戀演變命案，女方被控持刀刺殺年輕男友，案情仍待釐清。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

日本千葉縣船橋市日前傳出一起姐弟戀情侶命案。一名32歲日本女子淺香真美，涉嫌在飯店房內持刀刺殺年僅21歲、來自尼泊爾的留學生男友查塔爾‧巴達爾。警方在10月28日將淺香逮捕，隔日移送偵辦。案件曝光後，由於兩人年齡差距、交往背景與案發過程，引起當地與社群高度討論。

根據《富士電視台》報導，被害人查塔爾‧巴達爾年僅21歲，為持學生簽證旅居日本的尼泊爾國籍男子，目前就讀於日本當地語言學校。據了解，他與淺香為情侶關係，平日與同學相處融洽，據了解並未透露遭遇安全或情感壓力。

另外，嫌犯淺香在犯案之前，曾因偷竊犯案工具而被警方拘提。根據後續採訪揭露，她當時在竊取該把兇器用的廚房用刀時，曾對警方表示：「我原本想和交往中的男友一起死，既然要死了，偷東西也沒差。」這段供詞為案件動機帶來更多關注。

目前，淺香在偵訊中選擇保持緘默，未就事發細節多加說明。警方正在確認兩人近期是否因感情問題或日常衝突而激化，並向被害人就讀學校與周遭同學訪查，了解案發前是否已有明顯情緒波動與徵兆。

案件傳出後，不少網友與留學生社群關注跨國情侶在文化、依附與心理層面的落差，提醒若身邊有人出現極端言行，應及早尋求協助，以避免類似悲劇發生。

相差11歲的愛變殺機？32歲女說「想一起死」　刺死尼泊爾小男友

▲ 日本32歲女子與21歲尼泊爾男學生陷入情感糾紛，疑似釀成命案。（圖／翻攝自X，@FNN_News）

延伸閱讀
范姜彥豐痛揭粿粿出軌王子　律師曝內幕：以後就給證據說話
粿粿婚內出軌王子遭「全網性羞辱」　她逆風喊話：能不能就事論事？
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網紅「德州媽媽」道歉了：我的重大疏忽
GD戴皇冠降臨大巨蛋！對男粉喊「冷靜一下」全場爆笑
特斯拉坐不下...十億女星出手了！　為草泥馬買新車
早上才發文…金曲音樂人屠穎逝世　享壽62歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

差11歲姐弟戀！32歲日女說「想一起死」　刺死尼泊爾小男友

林信義APEC場邊會美財長！　談40分鐘聚焦「台灣半導體聚落」

日本女高校園「驚見人骨」！已嚴重白骨化　死者身分曝光

駕駛打瞌睡「自撞收費站」炸成火球畫面曝！　曼谷深夜恐怖車禍

高市早苗會李在明「罕見1動作」引熱議！　韓媒盛讚：超有禮貌

印度15歲少年「緊貼鐵軌自拍」！下秒被火車撞死　奪命瞬間曝

川習會未談台灣　專家：對台不是壞事「反而鬆口氣」

美政府關門滿月！2法官打臉川普　命令續發食物券補助

川普拒重啟「美加貿易談判」！關稅廣告惹毛他　卡尼道歉也沒用

「熊衝出樹叢」攻擊巡邏日本公務員！骨頭刺穿皮膚　重傷骨折

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

差11歲姐弟戀！32歲日女說「想一起死」　刺死尼泊爾小男友

林信義APEC場邊會美財長！　談40分鐘聚焦「台灣半導體聚落」

日本女高校園「驚見人骨」！已嚴重白骨化　死者身分曝光

駕駛打瞌睡「自撞收費站」炸成火球畫面曝！　曼谷深夜恐怖車禍

高市早苗會李在明「罕見1動作」引熱議！　韓媒盛讚：超有禮貌

印度15歲少年「緊貼鐵軌自拍」！下秒被火車撞死　奪命瞬間曝

川習會未談台灣　專家：對台不是壞事「反而鬆口氣」

美政府關門滿月！2法官打臉川普　命令續發食物券補助

川普拒重啟「美加貿易談判」！關稅廣告惹毛他　卡尼道歉也沒用

「熊衝出樹叢」攻擊巡邏日本公務員！骨頭刺穿皮膚　重傷骨折

基隆減碳與調適成果績效卓越　全力打造韌性低碳永續城市

直擊／李洙赫出現了！趁G-DRAGON開演前拍大螢幕　大巨蛋現蹤跡

世界大賽G7前夕最催淚一幕！藍鳥投手群戴「51號」向道奇球員致敬

Selina慶生照遭網瘋傳「懷第二胎」！　親發聲：真的是衣服寬鬆

網紅「德州媽媽」道歉了：臨摹畫未標原作者，是我的重大疏忽

直擊／王者踏上大巨蛋！GD皇冠加冕　男粉激動吼⋯他笑了：男孩冷靜

「現場快2萬人！」林岱樺造勢沒大咖到場　支持者看告白VCR泛淚

蔣萬安化身「Saja Boys」參加萬聖嘉年華　大小朋友瘋搶合照

正確認識俄國與獨裁本質　切勿與獨裁者聯盟站在一起

表揚績優導護志工與愛心服務站　黃偉哲：公私協力打造學童安全守護網

【整台車凹成V型】酒駕媽無照「載5童」自撞！ 11歲男孩當場沒心跳

國際熱門新聞

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

習近平會見高市早苗提台灣　籲日恪守重要共識

川普讓步求合作　外媒：各環節都敗給習近平

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

川普：看中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅

川普秀神祕小卡　習近平笑成「＞＜」

全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

美國女法官「當街脫褲小便」！半裸蹲草叢

印15歲少年鐵軌自拍！遭火車撞死瞬間曝

文革「北京人質」逝世　前路透記者享壽87歲

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

川普廢「1美分硬幣」　引爆全美交易混亂

飯店公布「最少人」用備品　網：真沒用過

黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　美中合作是雙贏

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面