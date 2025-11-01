差11歲姐弟戀！32歲日女說「想一起死」　刺死尼泊爾小男友

▲ 姐弟戀演變命案，女方被控持刀刺殺年輕男友，案情仍待釐清。（示意圖／Pixabay）

日本千葉縣船橋市日前傳出一起姐弟戀情侶命案。一名32歲日本女子淺香真美，涉嫌在飯店房內持刀刺殺年僅21歲、來自尼泊爾的留學生男友查塔爾‧巴達爾。警方在10月28日將淺香逮捕，隔日移送偵辦。案件曝光後，由於兩人年齡差距、交往背景與案發過程，引起當地與社群高度討論。

根據《富士電視台》報導，被害人查塔爾‧巴達爾年僅21歲，為持學生簽證旅居日本的尼泊爾國籍男子，目前就讀於日本當地語言學校。據了解，他與淺香為情侶關係，平日與同學相處融洽，據了解並未透露遭遇安全或情感壓力。

另外，嫌犯淺香在犯案之前，曾因偷竊犯案工具而被警方拘提。根據後續採訪揭露，她當時在竊取該把兇器用的廚房用刀時，曾對警方表示：「我原本想和交往中的男友一起死，既然要死了，偷東西也沒差。」這段供詞為案件動機帶來更多關注。

目前，淺香在偵訊中選擇保持緘默，未就事發細節多加說明。警方正在確認兩人近期是否因感情問題或日常衝突而激化，並向被害人就讀學校與周遭同學訪查，了解案發前是否已有明顯情緒波動與徵兆。

案件傳出後，不少網友與留學生社群關注跨國情侶在文化、依附與心理層面的落差，提醒若身邊有人出現極端言行，應及早尋求協助，以避免類似悲劇發生。

