從慢經濟走向永續力　台東縣府奪下亞太永續會展銀獎

▲台東縣政府榮獲「2025亞太永續會展獎銀獎」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台灣永續能源研究基金會主辦的「2025亞太永續會展獎」日前公布得獎名單，台東縣政府以「台東永續概念店」榮獲「銀獎」肯定，展現台東在永續發展與創新策展上的成果與實踐力。縣府環保局副局長黃筱芬代表出席頒獎典禮，接受基金會董事長簡又新頒獎。

縣長饒慶鈴表示，台東以「慢經濟」為核心策略，重視人與自然的共榮共生，並以實際行動推動低碳生活與循環經濟。「台東永續概念店」於今（2025）年「第四屆亞太永續博覽會」展出時，融合互動科技與在地文化特色，打造兼具美學與教育意涵的展示空間，獲得評審團一致好評。

環保局指出，展區設計以台東的永續與環保理念為主軸，結合AI互動、再生設計及地方創生成果，呈現從農業、觀光到環境保護的全方位永續行動。展出期間吸引眾多參觀者體驗，並獲得專家與業界高度肯定。

環保局進一步表示，此次獲獎象徵台東在落實聯合國永續發展目標（SDGs）上的具體成果，也顯示地方政府能以創新方式推動永續行動。未來縣府將持續深化環境教育、綠色旅遊與循環經濟等面向，讓永續精神融入日常生活，推動台東邁向更美好、更友善的永續城市。