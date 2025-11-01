　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

APEC領袖通過《慶州宣言》　首推AI合作協議「美中參與」

▲▼ APEC領袖合影。（圖／路透）

▲ APEC領袖合影。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

亞太經濟合作會議（APEC）21個成員經濟體領袖1日在南韓慶州達成共識，正式通過《APEC領袖慶州宣言》，首度將文化創意產業列為區域新成長動力，並同步啟動AI合作倡議與人口變遷因應框架。

綜合《路透》及《韓聯社》，南韓總統李在明在領袖峰會中強調，「人口結構變化代表一場嚴重且重大的危機，衝擊社會各個層面，包括經濟成長、勞動市場、育兒及福利制度」，單憑個別國家力量難以有效解決。

《慶州宣言》亮點是將文創產業納入APEC正式文件，南韓總統辦公室說明，此舉為韓流文化在亞太區域扮演成長引擎創造契機。宣言同時涵蓋貿易投資、數位創新、包容性成長等核心議題，體現「連結、創新、繁榮」3大主軸。

會中也通過「APEC AI倡議」，聚焦促進AI創新帶動經濟成長、強化技術能力建構、擴大AI基礎建設投資3大面向。南韓總統室表示，這是APEC史上第一份AI共同願景文件，也是美中兩國共同參與的AI領袖級協議。

針對區域普遍面臨的少子化、高齡化挑戰，APEC領袖制定「人口結構變遷因應共同框架」，涵蓋建立具恢復力的社會體系、人力資源發展現代化、科技驅動健康照護服務、提升全民經濟能力、促進區域對話合作等5大重點。南韓政府也預計2026年主辦「APEC人口政策論壇」，持續推動相關合作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范姜彥豐婚後冷淡「多次提離婚」！粿粿淚：想過不開心也要留住婚
王子曾任品牌大使　與粿粿同台！華歌爾急切割
獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世　友人離開5分鐘⋯被急call
Energy不能來了！天團avantgardey找「兒童界2
2波水氣來襲　今晚起北台濕涼
粿粿邀老公一起出席金鐘！范姜彥豐嫌「丟臉、無聊」：妳求我啊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

APEC領袖通過《慶州宣言》　首推AI合作協議「美中參與」

坦尚尼亞大選掀全國示威！　反對黨控血腥鎮壓「3天已700死」

美國女法官「當街脫褲小便」！爛醉失態　半裸蹲草叢畫面曝

川普廢「1美分硬幣」引爆全美交易混亂！便利商店年財損近1億元

美中合作是雙贏！黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　出口限制多慮了

習近平、李在明談「朝鮮半島無核化」！　北韓怒嗆：做白日夢

川普秀神祕小卡　習近平看了笑成「＞＜」！白宮新照掀熱議

美財長：「中國失算」稀土優勢撐不久　美2年內可確保替代來源

20歲台男「在日本詐騙6旬翁」被逮！相約面交現金　當場被制伏

就等川普點頭！　CNN：五角大廈批准「軍援烏克蘭」戰斧飛彈

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

APEC領袖通過《慶州宣言》　首推AI合作協議「美中參與」

坦尚尼亞大選掀全國示威！　反對黨控血腥鎮壓「3天已700死」

美國女法官「當街脫褲小便」！爛醉失態　半裸蹲草叢畫面曝

川普廢「1美分硬幣」引爆全美交易混亂！便利商店年財損近1億元

美中合作是雙贏！黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　出口限制多慮了

習近平、李在明談「朝鮮半島無核化」！　北韓怒嗆：做白日夢

川普秀神祕小卡　習近平看了笑成「＞＜」！白宮新照掀熱議

美財長：「中國失算」稀土優勢撐不久　美2年內可確保替代來源

20歲台男「在日本詐騙6旬翁」被逮！相約面交現金　當場被制伏

就等川普點頭！　CNN：五角大廈批准「軍援烏克蘭」戰斧飛彈

鄧愷威低潮重生寫勵志篇章！已返美備戰曝下一季目標

民進黨彰化縣長初選！黃秀芳成立競辦　喊話：兄弟爬山各自努力

輔導員偷拍少年洗澡！還逼全裸擺姿勢拍片　9人受害最小僅12歲

首艘遠洋巡護船「西拉雅」號下水　賴清德：象徵守護國家安全決心

粿粿心寒「離婚都在談錢」　律師揭殘酷現實：歡迎來到大人的世界

普發現金慎防遭詐騙　數發部：登記作業只在官網進行

阿北扶3米樹葡萄苗「反坐機車」核心超強畫面曝　最高可罷1萬8

如暖風輕拂若星辰照耀　台南教育局表揚20名績優特教志工

屏東曳引車釀禍！5公尺鋼筋掉下來砸民宅　驚險畫面曝光

范姜彥豐婚後冷淡「多次提離婚」！　粿粿淚：想過不開心也要留住婚姻

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

國際熱門新聞

習近平會見高市早苗提台灣　籲日恪守重要共識

川普讓步求合作　外媒：各環節都敗給習近平

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

川普：看中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅

川普秀神祕小卡　習近平笑成「＞＜」

全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

文革「北京人質」逝世　前路透記者享壽87歲

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

車銀優主持APEC晚宴　名廚愛德華李操刀晚餐

飯店公布「最少人」用備品　網：真沒用過

日本黑熊突衝進公司　5員工倉皇逃命

保姆殺人後「全裸狂奔」！83歲翁為救孫女慘死

美國女法官「當街脫褲小便」！半裸蹲草叢

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面