APEC領袖通過《慶州宣言》　首推AI合作協議「美中參與」

記者陳宛貞／綜合外電報導

亞太經濟合作會議（APEC）21個成員經濟體領袖1日在南韓慶州達成共識，正式通過《APEC領袖慶州宣言》，首度將文化創意產業列為區域新成長動力，並同步啟動AI合作倡議與人口變遷因應框架。

綜合《路透》及《韓聯社》，南韓總統李在明在領袖峰會中強調，「人口結構變化代表一場嚴重且重大的危機，衝擊社會各個層面，包括經濟成長、勞動市場、育兒及福利制度」，單憑個別國家力量難以有效解決。

《慶州宣言》亮點是將文創產業納入APEC正式文件，南韓總統辦公室說明，此舉為韓流文化在亞太區域扮演成長引擎創造契機。宣言同時涵蓋貿易投資、數位創新、包容性成長等核心議題，體現「連結、創新、繁榮」3大主軸。

會中也通過「APEC AI倡議」，聚焦促進AI創新帶動經濟成長、強化技術能力建構、擴大AI基礎建設投資3大面向。南韓總統室表示，這是APEC史上第一份AI共同願景文件，也是美中兩國共同參與的AI領袖級協議。

針對區域普遍面臨的少子化、高齡化挑戰，APEC領袖制定「人口結構變遷因應共同框架」，涵蓋建立具恢復力的社會體系、人力資源發展現代化、科技驅動健康照護服務、提升全民經濟能力、促進區域對話合作等5大重點。南韓政府也預計2026年主辦「APEC人口政策論壇」，持續推動相關合作。