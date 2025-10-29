　
社會 社會焦點 保障人權

碧潭溺斃2女兒　陸配淚揭婆媳不和：若能重來絕不會做

記者黃翊婷／綜合報導

新北市一名簡姓母親涉嫌在去年間於新北市碧潭誘騙2名女兒下水，進而導致女兒們溺斃。台北地院國民法官庭昨日（28日）開庭審理此案，簡女泣訴在台期間因生活習慣差距與公婆有摩擦，丈夫又總是推託，事發當天早上她與丈夫、公婆起爭執，婆婆竟拿出手機錄影，她才一時失控犯下大錯，如果能重來，她絕對不會做出讓自己後悔的事。

▲新北狠母移送北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲簡女事後感到非常後悔。圖為簡女移送北檢的畫面。（資料照／記者劉昌松攝）

回顧案件經過，2024年7月簡女因與公婆不和，一氣之下帶著9歲及10歲的女兒前往新店碧潭，她以拍照為由誘騙2名女兒下水。大女兒溺斃後，小女兒雖然一度游上岸，但簡女再度以話術哄騙小女兒下水救姊姊，最終釀成2名女童溺亡的悲劇。

台北地院28日開庭審理此案，面對檢察官訊問，簡女泣訴，她與丈夫原本在中國生活，後來她因為眼睛受傷失明，無法繼續工作，一家人才搬回台灣與公婆同住，但因為雙方生活習慣不同產生摩擦，她不得不依照夫家要求，一早起床就帶女兒們出門，直到晚上9點公婆入睡後才能回家，雖然她多次向丈夫提議搬家，但都被拒絕。

簡女提到，事發當天她與丈夫因搬家問題再次起爭執，一氣之下跑去找公婆理論「到底把我當什麼人」，沒想到婆婆竟然拿出手機錄影，最終她負氣帶著女兒們出門，行經碧潭時卻突然產生「邪惡的想法」。

不過，簡女表示，她與女兒們是一起下水的，但沒有發現孩子有掙扎異動。簡女在庭訊期間多次表示後悔，強調如果能有重來一次的機會，她絕對不會做出這樣讓自己後悔的事情。

檢察官與簡女的訊問結束後，法院諭知此案今日（29日）將繼續開庭審理。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

碧潭溺斃2女兒　陸配淚揭婆媳不和：若能重來絕不會做

碧潭溺斃2女兒　陸配淚揭婆媳不和：若能重來絕不會做

