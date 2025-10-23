為賺3千元跟拍女學生　徵信社男被判關6個月

記者黃翊婷／台北報導

年輕男子小豪（化名）是某徵信社的臨時派遣員工，今年5月間他為了獲得3000元報酬，手持iPhone 13智慧型手機一路尾隨跟拍女學生A，因而挨告。台北地院法官日前審理此案，並依法判處小豪有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲小豪加入徵信社，並尾隨跟拍A女，結果反而害自己吃上官司。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪明知未經他人同意或授權，不得非法蒐集、利用對方的個人資料，仍在今年5月間手持自己的iPhone 13智慧型手機，一路尾隨跟拍A女，並將A女的外貌特徵、活動軌跡等影像資料，回報給徵信社人員，藉此獲得3000元報酬。

後來A女發現遭到跟拍，立刻報警處理。警方調閱監視器錄影畫面過濾，很快便鎖定小豪，隨後持法院核發的搜索票及拘票上門，對小豪實施搜索及拘提。

台北地院法官表示，小豪為了賺取報酬，加入徵信社擔任臨時派遣員工，並跟拍A女，非法蒐集、利用A女的個資，雖然他犯後已經坦承犯行，但拒絕透露所屬的徵信社業者資訊，甚至一度裝病企圖卸責，難認有悔過之心，最終依共同犯個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。