目睹違停按喇叭挨罵「叭三X」　騎士獲賠1.5萬元

記者黃翊婷／台北報導

騎士A男去年2月間騎車行經台北市中山區一處路口，因目擊駕駛阿榮（化名）違停，於是按喇叭提醒，沒想到竟遭對方驅車追逐、辱罵「叭三X」等髒話，憤而決定提告求償20萬元。雖然阿榮矢口否認有公然侮辱之意，但並未獲得台北地院法官採信，日前被判處應賠償A男1萬5000元。

▲騎士A男按喇叭提醒違停駕駛阿榮，竟遭對方驅車追逐、辱罵，雙方因而鬧上法院。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

A男在判決書中主張，去年2月間他騎車行經台北市中山區民權東路與中山北路2段路口，目擊阿榮的車子違規暫停，於是按了喇叭提醒，沒想到阿榮心生不滿竟驅車追逐，還公然在道路上辱罵他「叭三X」、「X你老母XX」、「臭俗仔，X」等髒話，種種行為顯然已經侵害到他的名譽權，且情節重大，因而決定對阿榮提告求償20萬元。

對於上述指控，阿榮僅辯稱，他根本就沒有公然侮辱A男的意思。

台北地院法官表示，經檢視行車記錄器影像等證據，發現阿榮確實因為在路邊違規暫停遭A男按鳴喇叭，心生不滿而驅車追逐，當A男轉入巷子之後，他雖然沒有跟隨進入，但依舊脫口說出「叭三X」、「X你老母XX」等話，等到A男離開巷子，他又在路邊暫停，先是下車對A男罵了一句「叭三X」，回到車上後再接著抱怨「臭俗仔，X」。

法官認為，A男並非無端按鳴喇叭，全程也沒有以不雅言詞回應，阿榮卻為了發洩個人不滿情緒，做出上述言行，此舉無益於公共事務思辨，也沒有任何正面價值，加上事發地點是不特定多數人得以共見共聞的場所，最終認定他確實侵害到A男的名譽權，且情節重大，並判他應賠償A男1萬5000元較為適當，全案仍可上訴。