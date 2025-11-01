快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世！享壽81歲　香蕉你個芭樂成絕響

▲知名藝人馮淬帆接受《豈有此呂》主持人專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者葉國吏／綜合報導

香港影壇知名影星馮淬帆驚傳於今日（1月11日）凌晨離世，享年81歲。新北市議員蔡淑君透過社交媒體對外公布他的死訊，引發影迷及影視圈的惋惜與追悼，經典台詞「香蕉你個芭樂」也成絕響。

馮淬帆是香港7至90年代影視界的重要人物，活躍於影壇，並曾擔任導演。他以喜劇表演見長，深受觀眾喜愛，經典代表作包括《五福星》系列中的犀牛皮、《精裝追女仔》系列飾演劉定堅，以及《最佳損友》系列中的牛頭帆等角色，「香蕉你的芭樂」更成為他的經典台詞。

▲馮淬帆。（圖／記者周宸亘攝）

隨著影壇變化，馮淬帆後期多次與著名導演杜琪峯合作，挑戰更沉重的戲劇角色。他在杜琪峯旗下銀河映像的作品中，展現了不俗演技，例如《每當變幻時》中飾演楊千嬅的父親，以及《意外》中詮釋一名患有失智症的刺客，後者更讓他入圍香港電影金像獎最佳男配角。

馮淬帆在1986年取得中華民國身分證，在台定居39年，孤身住在林口。他今年5月時因身體不適住院觀察兩個月。馮淬帆5月30日曾發文「住院整兩個月又三天，一切感覺都已麻木！昨天終於出院了，但不算完全康復，因血氧濃度不足，這段時間還要靠製氧機生活。」如今隨著他的離世，經典台詞「香蕉你個芭樂」也成絕響。