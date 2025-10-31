　
周品均「女性犯錯不該被網性羞辱」　陳沂：犯錯被譴責是活該

▲▼陳沂（圖／翻攝自Facebook／陳沂） 

▲陳沂表示，「犯錯的人被輿論譴責，或是拿來當笑點都是活該」。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

記者許凱彰／綜合報導

前東京著衣創辦人、「電商女王」周品均31日發文說到，往往不只是被指責行為本身，還會被放大檢視私生活。她點出，「一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱。」對此，網紅陳沂發表自己的看法，這件事跟男女無關，犯錯的人被輿論譴責，或是拿來當笑點都是活該。

周品均發文表示，當一名女性犯錯，往往不只是被指責行為本身，還會被放大檢視私生活，甚至成為黃腔與嘲笑的對象，然後用這些否定她整個人的一切。她還直言：「這不是正義，而是羞辱。」並強調：「一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱。」

▲▼東京著衣創辦人周品均。（圖／翻攝Mayuki周小葳粉絲專頁）

▲周品均發文表示，「一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱」。（圖／翻攝Mayuki周小葳粉絲專頁）

對此，陳沂則說到「周品均出來幫粿粿說話」，強調一個女性犯了錯，不代表就該被全網性羞辱。她認為這件事跟男女無關，犯錯的人被輿論譴責，或是拿來當笑點都是活該，「自己做的事，本來就該自己承受」。

陳沂表示，整件事裡最可惡的，是她（粿粿）跟王子用好朋友的身分掩蓋，明目張膽的公開放閃，讓老公戴綠帽，不管小孩還這麼小，也不在乎如果事情爆發對孩子傷害有多大，只在乎自己當下的渴望。她還說，她（粿粿）還好意思一直主打愛家愛老公愛小孩人設，真是讓人感覺無比噁心，對她開玩笑完全罪有應得。

 
電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

粿粿近日捲入婚內不倫王子，引發輿論譁然，事件爆發後，網路攻擊聲浪不斷，其中針對女性的性羞辱言論更層出不窮。對此，有「電商女王」之稱的前東京著衣創辦人周品均31日發文，痛批這樣的網路行為並非正義，而是大眾正在集體「享受羞辱女性的快感」。

周品均陳沂王子粿粿

