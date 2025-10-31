20多歲表妹婿罹大腸癌　「無毒教母」譚敦慈點他愛吃食物：不碰

▲豆腐乳。（圖／視覺中國CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

根據國健署統計，台灣每年新增大腸癌患者高達1.7萬人，且罹患年齡層明顯下降。長庚醫院資深護理師、素有「無毒教母」之稱的譚敦慈在節目上分享，表妹婿僅20多歲便確診大腸癌，推測與其職業及飲食習慣密切相關。

大腸癌不再是中老年人的專利，越來越多年輕人也面臨威脅。自2006年起，大腸癌一直高居全台癌症發生人數第一位，更是十大癌症死因第三名，年年奪走逾5000條人命。

譚敦慈在健康節目《健康晚點名》中表示，自己的表妹婿僅20多歲便確診大腸癌。該名表妹婿是川菜師傅，平時特別偏好重油、重鹹的料理，烹調時大量使用辣油，甚至讚美辣油表層的浮油為「人間美味」。此外，他也愛吃豆腐乳等醃漬發酵食品，這種飲食型態長期累積，恐成腸道健康的隱形殺手。

譚敦慈強調，世界衛生組織（WHO）早已指出，醃漬食品中常含亞硝酸鹽及其他致癌化合物，長期攝取會提高腸胃道癌症風險。她本人及家人多年堅持清淡、天然飲食，家中從不食用發酵或醃漬類食品，如豆腐乳、豆瓣醬、火腿、臘肉等，以遠離致癌因子。

譚敦慈呼籲，預防大腸癌應遵守「四少原則」：少吃燒烤食物、少高溫烹調、少吃醃製食品、少碰不新鮮食材。她建議，民眾多攝取蔬果與天然原型食物，維持良好排便習慣、促進腸道健康，並定期進行糞便潛血或大腸鏡檢查，及早發現降低風險。

