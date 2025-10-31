高雄男化身大嫖蟲！逼妻玩「交換夫妻」　她崩潰怒告

▲高雄一名李姓男子婚後多次嫖妓，還要求妻子玩換妻遊戲。（示意圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄女子小美（化名）控訴丈夫李姓男子婚後多次嫖妓、在交友軟體假裝單身與多名女性曖昧，痛批對方嚴重傷害夫妻感情。橋頭地方法院判李姓男子須賠償小美10萬元及利息，並允許雙方可提出上訴。

根據判決書記載，小美與李姓男子於西元2016年10月11日結婚，兩人各自帶著子女再婚，原本期待家庭生活美滿。未料，2024年初，小美收到丈夫女兒的告知，才驚覺李姓男子在2023、2024年間不斷嫖妓，還假裝自己是單身，利用交友軟體與多名女性傳曖昧訊息、約砲，甚至加入特殊性癖好社團，要求小美參與交換夫妻行為，也常帶異性回家過夜。

小美氣憤指控這些行徑已超越一般社交分際，嚴重侵害她的配偶權，向法院請求賠償精神慰撫金50萬元。

李姓男子則辯稱，網路聊天是因為工作壓力大且沒朋友，並非刻意找女生，帶異性到房子只是為出租看屋，且過去吵架後已停止與異性聊天。對於嫖妓指控，他未正面否認，僅強調部分行為發生於5年前。

法院審理後，認定李姓男子婚姻存續期間確曾嫖妓，並在網路上以單身名義與多女曖昧，根據LINE截圖及社群帳號資料，對話內容明顯涉及性交易，包括「妳介紹一定優的，但口味不同」、「2500/40、2800/60…」、「可以」等，還有對方報三圍、提供照片及收費細節。

法官表示，「被告於夫妻關係存續期間，與他人有性交易及網路曖昧行為，並假稱單身，造成原告嚴重精神痛苦。」至於小美指稱丈夫要求參加交換夫妻及帶異性回家過夜，法院認為證據不足，未予採信。

綜合考量雙方學經歷、家庭狀況及李姓男子行為造成的影響，法院認為小美請求50萬元賠償過高，最終判李姓男子需賠償10萬元及自2024年5月14日起至清償日止按年息5％計算利息，全案可上訴。