邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

▲中彰投雲嘉共推金馬62聯名商品。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日登場，南投縣連續三年參與金馬聯名商品開發，今年與中、彰、雲、嘉共5縣市分別推出五款金馬62聯名商品禮盒，讓國內外嘉賓參與盛會時，也能品味最道地的台灣味，進一步展現文化魅力。

「五星連線‧閃耀金馬」記者會10月2日於彰化全國麗園大飯店舉辦，南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、臺中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠都出席，各自發表宣傳「重組」、「躍」、「聚」、「初心」、「盛馭」等五大縣市金馬禮盒，現場亦邀集各縣市各大優質農產品牌夥伴展示，也有許多知名企業通路等產業代表共襄盛舉。

許淑華表示，這次金馬62聯名禮盒由該縣品牌「品味南投」、智高積木共同設計，以全球獨創的「一凸五凹 × 旋轉接合」專利結構，象徵品牌、城市與自我的再生；禮盒選用國姓鄉草莓、南投市茶葉、中寮鄉柑橘等在地原料，並搭配經典的大黑松小倆口牛軋糖，透過積木結構融合在地原料打造的甜點，「重組」共譜金馬獎加乘農業文化的曼妙樂章；除聯名禮盒，該縣也和統一超商推出選用南投巨峰葡萄的「五星水果盤」，讓民眾於日常生活中也能感受南投在地農產品的美味。



許淑華指出，南投縣從草屯鎮農會的洄慕禮盒、南投知名品牌聯名的微熱山丘金馬61限定禮盒，到今年的「重組」禮盒，已連續3屆參與金馬聯名商品開發；今年的設計強調「重組、創造、探索」，希望經由金馬獎的聯名貴賓伴手禮合作，將「品味南投」優質農產推向國際。