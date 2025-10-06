　
大陸 大陸焦點 特派現場

曾獲金馬獎　《平凡之路》男歌手哽咽宣布停止演出！

記者陳冠宇／綜合報導

以《平凡之路》一曲而被熟知的大陸歌手朴樹，昨（5）日在一個音樂節上無預警宣布明年將停止演出，談到激動處還數度哽咽。《平凡之路》是大陸電影《後會無期》的歌曲，曾在2014年第51屆金馬獎奪得最佳原創電影歌曲。

綜合陸媒報導，10月5日，朴樹亮相在江蘇常州舉辦的第十一屆太湖灣音樂節。當《那些花兒》、《平凡之路》、《Forever Young》等經典歌曲響起時，全場大合唱，歌迷們的眼眶紛紛紅了。

在與歌迷的聊天環節中，朴樹稱今年演出比去年少很多，明年不打算演出了，想過一段自己想要的生活，在家更自在，一回到舞台上，就會被拉回之前的軌道。

在聊天過程中，朴樹幾度哽咽，現場歌迷則紛紛大喊「我們支持你」，場面令人感動。

此前，8月29日，朴樹在2025星動時刻演唱會大慶站上鞠躬並表示：「這幾天失眠，失眠了三天，然後最近感冒了，發燒，我現在就是腦子有點懵，不知道現在發生了什麼事，我會很投入地唱，我會盡力，謝謝。」也有現場網友感受到了朴樹的狀態的確不好，身體感覺很差，對此表示很擔心。

▲▼第51屆金馬獎星光大道，《後會無期》朴樹。（圖／攝影組）

▲朴樹2014年來台參加第51屆金馬獎。（圖／攝影組）

朴樹的本名為濮樹，1973年11月8日出生於江蘇省南京市，是一位流行樂男歌手、詞曲作者、音樂人、影視演員。

1996年，朴樹因簽約麥田音樂而正式進入演藝圈。2003年，發行第2張個人音樂專輯《生如夏花》，該專輯累計銷量達到80萬張，並獲得多個獎項。

2014年，朴樹為電影《後會無期》創作並演唱的主題曲《平凡之路》發行，當年他憑該曲摘得金馬獎最佳原創電影歌曲，朴樹當年來台領獎時說，「謝謝大家，謝謝金馬獎，感謝韓寒導演讓這首歌被聽到」。

朴樹那時還說，花了很多時間接受自己是個「平凡的人」，「小時候不相信自己是平凡的，也不喜歡平凡，但經歷過一段很長的時間後，發現自己不是那個Special one，這個世界上也沒有Special one，但接受自己是個平凡的人後，反而覺得視野更開闊，還挺勵志的。」

▼朴樹當年以《平凡之路》奪得金馬獎最佳原創電影歌曲。（圖／記者周宸亘攝）

最佳原創電影歌曲-朴樹-平凡之路（圖／記者周宸亘攝）

10/05

268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

