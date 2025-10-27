當歸鴨名店少東欠債遭潑漆、撞門　警拘8黑幫成員驚見2少年

▲警方搜出作案工具，將涉案成員移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市2間連鎖當歸鴨店近日接連遭暴力討債集團襲擊，先是8月初被潑紅漆警告，事隔不到一個月又遭人開車連環衝撞鐵門。警方追查發現，背後是一個以25歲陳姓男子為首的黑幫討債集團，成員疑受債主指使，藉潑漆、撞店等手段向店家少東討債，警方於9、10月間陸續拘提6名成年嫌犯及2名少年到案，23日依《刑法》恐嚇、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲某連鎖當歸鴨樹林及新莊店遭人潑紅漆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，8月4日晚間11時許，22歲林姓男子騎機車載著28歲江姓男子及油漆桶，先後前往樹林區博愛街、新莊區四維路兩間當歸鴨分店潑灑紅色油漆，並高喊「欠錢還錢」恐嚇討債，警方1小時內逮捕2名涉案嫌犯。未料8月24日凌晨，同樣兩間店又在深夜被人開車惡意倒車撞門，造成店面嚴重毀損。

新北市刑事警察大隊與新莊、樹林分局擴大偵辦後，追出幕後主使為黑幫成員陳男，集團成員更多次在網路發表恐嚇言論，警方於9、10月間陸續拘提6名成年嫌犯及2名少年到案，並於23日依《刑法》恐嚇、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲當歸鴨新莊店凌晨被倒車衝撞大門 。（圖／記者陳以昇翻攝）