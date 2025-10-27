　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

當歸鴨名店少東欠債遭潑漆、撞門　警拘8黑幫成員驚見2少年

▲警方搜出作案工具，將涉案成員移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方搜出作案工具，將涉案成員移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市2間連鎖當歸鴨店近日接連遭暴力討債集團襲擊，先是8月初被潑紅漆警告，事隔不到一個月又遭人開車連環衝撞鐵門。警方追查發現，背後是一個以25歲陳姓男子為首的黑幫討債集團，成員疑受債主指使，藉潑漆、撞店等手段向店家少東討債，警方於9、10月間陸續拘提6名成年嫌犯及2名少年到案，23日依《刑法》恐嚇、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲▼某連鎖當歸鴨樹林及新莊店遭人潑紅漆，警方調閱監視器鎖定2人共乘機車犯案，警方逮捕江姓（前）及林姓男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲某連鎖當歸鴨樹林及新莊店遭人潑紅漆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，8月4日晚間11時許，22歲林姓男子騎機車載著28歲江姓男子及油漆桶，先後前往樹林區博愛街、新莊區四維路兩間當歸鴨分店潑灑紅色油漆，並高喊「欠錢還錢」恐嚇討債，警方1小時內逮捕2名涉案嫌犯。未料8月24日凌晨，同樣兩間店又在深夜被人開車惡意倒車撞門，造成店面嚴重毀損。

新北市刑事警察大隊與新莊、樹林分局擴大偵辦後，追出幕後主使為黑幫成員陳男，集團成員更多次在網路發表恐嚇言論，警方於9、10月間陸續拘提6名成年嫌犯及2名少年到案，並於23日依《刑法》恐嚇、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲▼當歸鴨新莊店凌晨被倒車衝撞大門，10分鐘後再到樹林店撞門，警方在樹林區找到犯案小客車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲當歸鴨新莊店凌晨被倒車衝撞大門 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
環河南路驚悚車禍！瓦斯行外送員身亡
張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」
明明還有空位！他驚「台人內用1現象」　大票人懂：很不自在
炸KK園區！緬軍連4天「爆破詐騙集團」　碎片噴到泰國
快訊／改款降價了！TOYOTA「新bZ4X電動休旅」台灣上市
快訊／沉寂5個月！陳零九穿白上衣現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹爆銀樓搶案！嫌開「媽媽140萬跑車」　搶14萬金項鍊逃1hr落網

萬華驚悚車禍！貨車左轉與機車相撞　瓦斯行外送員不治

男見警棄車逃竄不慎摔倒就逮　原來是失聯移工+詐欺通緝犯

當歸鴨名店少東欠債遭潑漆、撞門　警拘8黑幫成員驚見2少年

快訊／一度沉寂5個月！陳零九涉閃兵　下午現身新北地院開庭

快訊／閃兵第二梯開庭了！　威廉「3度鞠躬」吐：我先面對司法

施用毒品人數8年大減近3成　法務部攜手國際專家強化防線

快訊／「閃兵第二梯」要開庭了！大根黑襯衫現身　快步進入新北院

2女騎機車遊三地門...清空油箱牽車走2小時！加油站還有8km崩潰

快訊／閃兵案開庭！陳大天「提前38分鐘」現身新北院　阿虎也到了

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

新竹爆銀樓搶案！嫌開「媽媽140萬跑車」　搶14萬金項鍊逃1hr落網

萬華驚悚車禍！貨車左轉與機車相撞　瓦斯行外送員不治

男見警棄車逃竄不慎摔倒就逮　原來是失聯移工+詐欺通緝犯

當歸鴨名店少東欠債遭潑漆、撞門　警拘8黑幫成員驚見2少年

快訊／一度沉寂5個月！陳零九涉閃兵　下午現身新北地院開庭

快訊／閃兵第二梯開庭了！　威廉「3度鞠躬」吐：我先面對司法

施用毒品人數8年大減近3成　法務部攜手國際專家強化防線

快訊／「閃兵第二梯」要開庭了！大根黑襯衫現身　快步進入新北院

2女騎機車遊三地門...清空油箱牽車走2小時！加油站還有8km崩潰

快訊／閃兵案開庭！陳大天「提前38分鐘」現身新北院　阿虎也到了

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

換季衣物拿出來泛黃、有異味？　資深家政婦點出4大NG收納方式

7-11咖啡「買7送7」先筆記！萬聖節思樂冰、霜淇淋「買1送1」

新竹爆銀樓搶案！嫌開「媽媽140萬跑車」　搶14萬金項鍊逃1hr落網

愛雅懷孕5個月「3部位變黑了」！崩潰吐最尷尬問題：以前從沒遇過

扯！美警無視槍擊命案報案　從容領錢「爽嗑披薩2小時」挨告瀆職

廣東肉品公司外堆滿大量死豬　官方介入：暫未流入市場　

黃韻玲愛兒組樂團！認了昔想擺脫標籤「音樂課被逼彈琴」　神似沈光遠遭虧

鄰居哈士奇「挖地道越獄」進度飛快！　鼻子先露出即將完工

鄭智化道歉！坦承「連滾帶爬」是情緒用詞　親感謝地勤人員

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

社會熱門新聞

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

快訊／藝人閃兵案今開庭！新北地院傳喚名單一次看

即／永豐銀抓到內鬼！專員勾結外人詐信貸1593萬

抱女友交纏陳屍　9億CEO父是粉盒大王

即／周孝安酒駕被逮畫面曝！　剛上路就被攔查

超扯！　踢爆桃捷工程大弊端

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

違法使用中國建材　桃捷工程局全買單

台中高爾夫球場驚見男屍　遭綑綁「腐爛剩白骨」

身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車

北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

更多熱門

相關新聞

疑非洲豬瘟案場肉流向新北　侯友宜：140公斤退回、80公斤封存待驗

疑非洲豬瘟案場肉流向新北　侯友宜：140公斤退回、80公斤封存待驗

台中梧棲一家養豬場爆台灣首例非洲豬瘟，疑似混有該案場的豬隻經屠宰後售往彰化肉品加工廠分切，並流入新北市下游共688公斤，其中468公斤已賣出。新北市長侯友宜今（26日）表示，220公斤沒有賣出中，140公斤特別請廠商退回上游彰化分切場，另外80公斤是豬排，已就地封存，希望中央協助檢驗是否有非洲豬瘟病株。

土城女「蓋濕棉被」窒息亡　閨蜜涉殺人羈押禁見

土城女「蓋濕棉被」窒息亡　閨蜜涉殺人羈押禁見

新莊箱屍案逆轉　檢改起訴兒遺棄屍體罪

新莊箱屍案逆轉　檢改起訴兒遺棄屍體罪

新北銀髮實境節目《高年級超進化》10/29開播

新北銀髮實境節目《高年級超進化》10/29開播

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

關鍵字：

新北討債黑幫當歸鴨潑漆債務糾紛

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面