粿粿被爆出軌「一沐日拒跟風」　1篇文曝態度！網讚爆：破戒買一杯

▲一沐日。圖與本文無關。（資料照／一沐日提供）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿出軌，且對象是好友王子（邱勝翊）。事件曝光後，引起許多網友開酸，其中也有人想到，手搖飲品牌「一沐日」有販售草仔粿、粉粿相關飲品，覺得可以以此來行銷。對此，一沐日回應，「我們並沒有想要特別做宣傳及話題」，被大票人讚爆。

手搖飲品牌「一沐日」有販售草仔粿、粉粿相關飲品，就有網友認為，這是一沐日宣傳自家產品的好時機，說不定有機會火一把。對此，一沐日回應，「我們的宣傳方式有很多種，但絕對不是拿別人來開玩笑的那一種！希望不要拿我們的產品攻擊其他人，謝謝」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

眼見Threads上有越來越多網友討論此事，一沐日小編也逐一回應，「這不是我們的行銷方式，謝謝你」、「不是先知，也不希望大家拿這個當話題開當事人的玩笑，感謝」。

後來一沐日更直接發文表示，「各位不要再幫我們創造新品了！請把空間留給我們研發部，謝謝」。

大票網友看到一沐日的反應後，紛紛直呼「支持一沐日」、「一沐日的公關真的很棒，不要再開什麼玩笑了，難聽」、「飲料店的差距在這次很明顯了，謝謝你們沒有為了行銷而搭上這波辱女潮，等等破戒去買一杯」、「空間留給研發部，掌聲留給行銷部」、「為小編的性平觀念加分」、「為了這個聲明，覺得今天該破戒來喝個手搖飲了」。

也有網友大讚，一沐日請到這樣的小編，真的能為品牌加很多分數。小編則回覆，「我們並沒有想要特別做宣傳及話題，只是認為不該拿任何商品去影射並且開別人玩笑！也感謝各位的厚愛！做好自己是我們不變的初衷，謝謝」。