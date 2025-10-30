　
社會 社會焦點 保障人權

花蓮嚴重自撞車禍！車頂「V字凹陷」6人送醫搶救

▲▼花蓮車禍。（圖／翻攝臉書／花蓮縣消防局）

▲花蓮自撞車禍導致6人受困，目前均被送醫。（圖／翻攝臉書／花蓮縣消防局）

記者柯振中／綜合報導

花蓮縣吉安鄉30日晚間發生一起嚴重車禍，車內6人受困。花蓮縣消防局於6點08分接獲報案後，立即出動吉安、美崙、花蓮、鳳林、仁里等分隊及特搜大隊共12輛消防與救護車、25名警消前往搶救，現場由吉安分隊小隊長林建宏擔任指揮官，全力展開救援行動，目前6人均已被送醫，詳細案發原因仍待後續釐清。

消防人員於6點19分抵達現場，迅速進行破壞車體與救援作業。至6點28分，已有3名受困者成功脫困並由救護車送醫；6點36分再救出第4人。經持續搶救，至6點45分止，6名受困乘員全數救出並送往醫院急救。

▲▼花蓮車禍。（圖／翻攝臉書／花蓮縣消防局）

▲▼花蓮自撞車禍導致6人受困，目前均被送醫。（圖／翻攝臉書／花蓮縣消防局）

▲▼花蓮車禍。（圖／翻攝臉書／花蓮縣消防局）

根據現場初步勘查，該起事故疑似為自撞所致，但確切肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。當時現場一度封閉部分車道，警消人員冒險協助破壞車體，確保所有受困者能在最短時間內脫困送醫。

花蓮縣消防局指出，此次出動動員規模大、救援時間緊湊，警消協力完成任務，展現高度救援效率與團隊合作精神。目前6名傷者均已送醫治療，詳細傷勢仍待醫院評估。

消防局並呼籲，近期天色轉暗較早，加上路況複雜，駕駛人外出務必注意行車安全，切勿疲勞駕駛或分心使用手機，以保障自身與他人生命安全。

 
10/28 全台詐欺最新數據

