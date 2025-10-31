公審「王粿戀」構成誹謗罪？　律師曝風險：給自己找麻煩

▲范姜彥豐指控粿粿（左）出軌王子（右）。（圖／CTWANT提供，下同）

男藝人范姜彥豐29日公開指控妻子粿粿（江瑋琳）外遇男星王子（邱勝翊），隨後粿粿出面否認丈夫說法，並斥責對方所述內容「有許多與事實不符」，而王子則坦承「超越朋友應有的界線」。對此，就有不少網友擔心范姜彥豐公審第三者是否會構成誹謗罪，網紅「雷丘律師」朱立偉則直言，他通常會勸正宮，公審是個「法律風險」，勸他們不要「節外生枝」、「給自己找麻煩」。

雷丘律師30日在臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」撰文道，《刑法》第310條第1、2項定義的誹謗罪是「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金」，但誹謗罪其實沒有「公然」這個要件，所以只要有散布於眾的故意和可能性就構成，這部分相對比較寬鬆。

雷丘律師提到，這個定義也沒有規定講的內容是什麼，只要「足以毀損他人名譽」就構成，而網路上因為都是用文字和圖畫，所以是適用比較重的第2項「加重誹謗罪」。

雷丘律師表示，網路上流傳最廣的「講事實不構成誹謗罪」，其實是前面所述情況的「例外」。《刑法》第310條第3項本文「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。」所謂「能證明為真實者」寬鬆到什麼程度呢？依據釋字509號的見解，不需要去證明「我說的是真實的」，只要能證明「我為什麼有相當理由確信這是真實的」，就不罰。

雷丘律師說，再加上112年憲判字第8號的意旨補充，只要能證明「我已經盡到合理查證義務」，就會被認為你相信為真是合理的，不過這一項規定有但書，這就成了例外的例外，《刑法》第310條第3項但書「但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限」，這意味著就算說的是事實，如果這個事實是只和私德相關，和公共利益無關，變成還是要罰。

雷丘律師指出，「講事實不構成誹謗罪」只對了一半，《刑法》第311條第3款又規定「以善意發表言論，而有左列情形之一者，不罰：三、對於可受公評之事，而為適當之評論者」，法院通常會認為，被談論的對象如果是政治人物，就算是私德也算是可受公評之事，因為的確有選民是因為愛家好形象才投票，但是其餘種類的公眾人物則不一定，即使對網路身分評論是可受公評之事，也不代表對真實身分評論私德也是，「搞了一個原則，又來個例外、例外的例外、例外的例外的例外，只能說立法者真的很想保護言論自由啊！」

雷丘律師直言，誹謗罪的判斷並不是像數學公式那麼簡單，公審小三當然是私德，但究竟是否為「可受公評之事」，這又與被評論的人是不是公眾人物、是哪種性質的公眾人物有關，「所以我通常都會勸正宮，這是一個『法律風險』，勸她不要『節外生枝』、『給自己找麻煩』，而不會告訴她公審小三一定會構成誹謗罪。」

