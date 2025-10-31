紐時看「川習會」：面子給川普、裡子習近平拿

▲川習會。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平30日在釜山舉行會談，雙方達成貿易休兵協議。中國在未作出顯著讓步的情況下，獲得美方減少部分關稅與放寬管制，紐約時報形容北京在談判中展現了「面子給川普、裡子自己拿」的藝術。

川習釜山會談持續約一百分鐘，雙方敲定中國承諾恢復購買美國黃豆，暫緩稀土出口限制，同時加強管控芬太尼流向美國；而川普則宣布削減對中國商品徵收的芬太尼相關關稅。專家分析，這場談判中，中國利用稀土市場的壟斷地位以及黃豆的巨大需求，成功換取美國延後部分出口管制措施並降低關稅，雙方還決定延長此前的關稅休戰協議。

根據紐約時報報導，習近平在會談中以自信姿態，對川普展現強勢，並提醒雙方應聚焦長遠合作利益，而非陷入無休止的報復。儘管中國只是恢復原先稀土出口政策和黃豆採購，川普仍在社媒高調宣稱這是美國農民的勝利，並感謝習近平的配合。前白宮官員葛維茲（Julian Gewirtz）認為，中國在影響力的運用上愈發大膽。

會談後，中方宣布暫停稀土出口新限制一年，但未明確提及是否放寬此前的相關規定；美方則將芬太尼關稅減半，使平均關稅降低至47%。然而，專家指出，兩國的協議仍存在諸多不確定性，恐難長久維持。新加坡政治學教授莊嘉穎指出，這類貿易休兵協議過去多次遭到推翻，雙方需防止再度陷入指責與僵局。